Ziraat Türkiye kupası kura çekimi: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak.