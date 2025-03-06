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Ziraat Türkiye kupası kura çekimi: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası bu yıl yeni formatıyla büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayın haklarıyla izleyiciyle buluşan kupada grup aşaması geride kaldı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 15:31
Ziraat Türkiye kupası kura çekimi: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe

ZTK'da çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Seri Başı Olan Takımlar

-Trabzonspor

-Fenerbahçe

-Beşiktaş

-Tümosan Konyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

-İskenderunspor

-Göztepe

-Sipay Bodrum FK

-Galatasaray

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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