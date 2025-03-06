Ziraat Türkiye kupası kura çekimi: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
(Takvim Foto Arşiv)
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray
ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Seri Başı Olan Takımlar
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Beşiktaş
-Tümosan Konyaspor
Seri Başı Olmayan Takımlar
-İskenderunspor
-Göztepe
-Sipay Bodrum FK
-Galatasaray