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Trabzonspor'un Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer evinde kazandığı Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından yeşil beyazlılar karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak amacında. Ayrıca dış sahadaki özlemini bitirmek ve bu sezon bir ilki başarmak istiyor. Şenol Güneş kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 14:59
Trabzonspor’un Konyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

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Konyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor son 2 maçında 8 gol attı (DHA)Trabzonspor son 2 maçında 8 gol attı (DHA)

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Sikan, Banza.

Ozan Ergün (AA)Ozan Ergün (AA)

DÜDÜK ERGÜN'DE

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Muhammed Cham (İHA)Muhammed Cham (İHA)

AYLARDIR KAZANAMIYOR

Bordo-mavililer, ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek moral buldu. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, şimdi ise Konya deplasmanında kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Karadeniz ekibi, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla elde etti. 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada kazanamayan Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor deplasman hasretine son vermek amacında (DHA)Trabzonspor deplasman hasretine son vermek amacında (DHA)

REKABETTE 48. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 47 lig maçında Trabzonspor'un 24, Konyaspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, bugüne kadar oynanan maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 56 gol gördü.

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmaların büyük bir bölümü beraberlikle sonuçlandı. Bugüne kadar Konya'da oynanan 23 maçın 10'u beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda 8 kez kazanırken, Konyaspor ise 5 galibiyet aldı.

Trabzonspor, bu deplasman karşılaşmalarında 28 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Muhammed Cham ve Simon Banza (DHA)Muhammed Cham ve Simon Banza (DHA)

SON 3 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, Konyaspor ile oynadığı son 3 Süper Lig maçını kazanarak üstünlük sağladı. 2023-2024 sezonunda evinde 2-1 yendiği rakibini, deplasmanda da 3-1 mağlup etti. Bu sezon ise Trabzon'daki karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Ayrıca Trabzonspor, iki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti alan ekip oldu. 1991-1992 sezonunda Konyaspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rekabet tarihindeki en büyük farkı yakaladı.

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