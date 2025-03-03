Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor , TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Bordo-mavililer, ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK 'yi 3-2 mağlup ederek moral buldu. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor , şimdi ise Konya deplasmanında kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Karadeniz ekibi, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla elde etti. 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada kazanamayan Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor deplasman hasretine son vermek amacında (DHA)

REKABETTE 48. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 47 lig maçında Trabzonspor'un 24, Konyaspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, bugüne kadar oynanan maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 56 gol gördü.

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmaların büyük bir bölümü beraberlikle sonuçlandı. Bugüne kadar Konya'da oynanan 23 maçın 10'u beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda 8 kez kazanırken, Konyaspor ise 5 galibiyet aldı.

Trabzonspor, bu deplasman karşılaşmalarında 28 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.