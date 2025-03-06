UEFA’dan Trabzonspor’un gençlerine övgü! Seyirci rekoru kırıldı

Trabzonspor U19 Takıım, Gençlik Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. Juventus'u eledikten sonra bir başka İtalyan takımı Atalanta'yı eleyene bordo mavililer, 1 Nisan'da ise bu kez Milano temsilcisi Inter ile karşılaşacak.

Galip gelmesi halinde Avrupa'nın en büyük 4 takımı arasına girecek olan Fırtına için UEFA, internet sitesinden önemli ifadelere yer verdi.