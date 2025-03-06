UEFA’dan Trabzonspor’un gençlerine övgü! Seyirci rekoru kırıldı

Trabzonspor U19 Takıım, Gençlik Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. Juventus'u eledikten sonra bir başka İtalyan takımı Atalanta'yı eleyene bordo mavililer, 1 Nisan'da ise bu kez Milano temsilcisi Inter ile karşılaşacak.
Galip gelmesi halinde Avrupa'nın en büyük 4 takımı arasına girecek olan Fırtına için UEFA, internet sitesinden önemli ifadelere yer verdi.
Trabzonspor 1 Nisan'da Inter ile karşılaşacak.
Maç raporu ile ilgili olarak; "Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada Trabzonspor, Atalanta'yı penaltılarla eledi. Bican Tubikoğlu, son vuruşun ardından 13 bin 102 kişinin yer aldığı tribünleri sevindirmeyi başardı.
Bu maç ayrıca turun en kalabalık, turnuva tarihinin en yüksek seyirci katılımının olduğu 10. maç olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca Trabzonspor son 16'ya kalan ilk Türk takımı oldu." denildi.