Servet Çetin'den flaş hakem açıklaması! "Bazıları dayağı hak ediyor"

Radyospor'a konuk olan Servet Çetin, sahada verilen kararların adalet duygusunu zedelediğini ifade ederek, "Hakemlere şiddet uygulanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.