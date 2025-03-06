Servet Çetin'den flaş hakem açıklaması! "Bazıları dayağı hak ediyor"

Radyospor'a konuk olan Servet Çetin, sahada verilen kararların adalet duygusunu zedelediğini ifade ederek, "Hakemlere şiddet uygulanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Servet Çetin (AA)
"HAKEMLER BU PARALARI HAK ETMİYOR"
Türk hakemlerinin performansını yetersiz bulduğunu belirten Çetin, hakemlerin aldıkları ücretleri hak etmediklerini savunarak; "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Aldıkları paralar dahil. İnsanların alın teriyle oynuyorlar. Bu yüzden tüm hakemlerin revize edilmesi ve maçları yabancı hakemlerin yönetmesi gerekiyor" diye konuştu.
YABANCI HAKEM ÇAĞRISI
Türk futbolunda sık sık gündeme gelen "yabancı hakem" tartışmasına katılan Servet Çetin, yerli hakemlerin güven kaybettiğini belirterek, "Hakem yönetimleri ciddi şekilde sorgulanmalı. Eğer adalet istiyorsak, yabancı hakemler artık bir zorunluluk haline gelmeli" dedi.