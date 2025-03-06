PFDK’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine maddi yaptırım uyguladı.

Açıklamaya göre; Fenerbahçe'ye 2 milyon TL, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin TL, Göztepe'ye ise 168 bin TL para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra, Galatasaray yöneticisi Can Natan için 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası uygulanırken, sarı-kırmızılı ekibin kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel ise 58 bin 500 TL ceza aldı.

Fenerbahçe yöneticilerinden Fethi Pekin de PFDK'dam ceza alan bir başka isim oldu. Pekin, 45 gün hak mahrumiyeti alırken, 1 milyon 500 bin TL ceza ödeyecek.

Ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edilerek stadyuma girişleri engellendi.

Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, maç sırasında yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi karşılaşmadan men cezası aldı ve 58 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.