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İspanyol devi, büyük beklentilerle transfer ettiği ancak düzenli forma şansı bulamayan Arda Güler ve Endrick için kritik bir karar aldı. Medyada sıkça konuşulmaları nedeniyle baskı altında olan iki genç yıldızın, gelişimlerini sürdürebilmeleri adına farklı bir ligde daha fazla süre alabilecekleri bir takıma kiralanması planlanıyor. BUNDESLİGA'DAN GELEN TEKLİFLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Alman spor gazetesi BILD'in özel haberine göre, Real Madrid yönetimi, Arda Güler ve Endrick'i düzenli forma giyebilecekleri ve gelişimlerine katkı sağlayacak bir kulübe göndermeyi amaçlıyor. Bu süreçte Bundesliga ekiplerinden gelecek tekliflere öncelik tanınacağı ifade ediliyor.

Arda Güler (AA) KİRALIK TRANSFER SADECE SPORTİF DEĞİL, ZİHİNSEL BİR GELİŞİM DE SAĞLAYACAK

Real Madrid'in genç oyuncularına olan güveni devam ederken, bu kiralama sürecinin sadece fiziksel ve taktiksel değil, aynı zamanda mental gelişim açısından da önemli olacağı vurgulanıyor. Yönetim, genç yeteneklerin düzenli forma giyebilecekleri, medya ve taraftar baskısının daha düşük olduğu bir ortamda kendilerini daha rahat ifade edebileceklerini düşünüyor. DÖRT BUNDESLİGA KULÜBÜ ARDA VE ENDRİCK İÇİN DEVREDE

Arda Güler ve Endrick'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig bulunuyor. Ancak oyuncuların düzenli forma şansı bulabileceği takımlar öne çıkıyor.