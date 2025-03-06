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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Real Madrid, forma şansı bulmakta zorlanan genç yetenekler Arda Güler ve Endrick’in gelişimini hızlandırmak için Bundesliga’ya kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 17:59
Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor! İşte yeni adresi

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İspanyol devi, büyük beklentilerle transfer ettiği ancak düzenli forma şansı bulamayan Arda Güler ve Endrick için kritik bir karar aldı. Medyada sıkça konuşulmaları nedeniyle baskı altında olan iki genç yıldızın, gelişimlerini sürdürebilmeleri adına farklı bir ligde daha fazla süre alabilecekleri bir takıma kiralanması planlanıyor.

BUNDESLİGA'DAN GELEN TEKLİFLERE ÖNCELİK VERİLECEK
Alman spor gazetesi BILD'in özel haberine göre, Real Madrid yönetimi, Arda Güler ve Endrick'i düzenli forma giyebilecekleri ve gelişimlerine katkı sağlayacak bir kulübe göndermeyi amaçlıyor. Bu süreçte Bundesliga ekiplerinden gelecek tekliflere öncelik tanınacağı ifade ediliyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

KİRALIK TRANSFER SADECE SPORTİF DEĞİL, ZİHİNSEL BİR GELİŞİM DE SAĞLAYACAK
Real Madrid'in genç oyuncularına olan güveni devam ederken, bu kiralama sürecinin sadece fiziksel ve taktiksel değil, aynı zamanda mental gelişim açısından da önemli olacağı vurgulanıyor. Yönetim, genç yeteneklerin düzenli forma giyebilecekleri, medya ve taraftar baskısının daha düşük olduğu bir ortamda kendilerini daha rahat ifade edebileceklerini düşünüyor.

DÖRT BUNDESLİGA KULÜBÜ ARDA VE ENDRİCK İÇİN DEVREDE
Arda Güler ve Endrick'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig bulunuyor. Ancak oyuncuların düzenli forma şansı bulabileceği takımlar öne çıkıyor.

Bild, Arda Güler haberini manşete taşıdıBild, Arda Güler haberini manşete taşıdı

LEİPZİG VE FRANKFURT FAVORİ KONUMDA
Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, kadro kaliteleri ve Şampiyonlar Ligi hedefleri nedeniyle kiralık oyunculara fazla şans tanımayabilir. Bu nedenle Leipzig ve Frankfurt genç yetenekler için daha güçlü ihtimaller olarak görülüyor.

Özellikle RB Leipzig, sezon sonunda Xavi Simons ve Benjamin Sesko'yu kaybetme ihtimali nedeniyle her iki oyuncuya da büyük ilgi gösteriyor. Eintracht Frankfurt ise özellikle Arda Güler'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

ARDA GÜLER'İN 2024 SEZONUNDAKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 maça çıkan Arda Güler, toplam 1082 dakika sahada kalırken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

ENDRİCK'İN İSTATİSTİKLERİ
Genç Brezilyalı yetenek Endrick, 2024 sezonunda 27 maçta 490 dakika süre aldı ve 6 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

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