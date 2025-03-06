Galatasray’da şok karar! İki isim tesisleri terk etti

Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde Antalya'da kampa girdi. Sakatlıkları süren Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında takımda eksik bulunmuyor.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi (Galatasaray X hesabı)

TARAFTARLARA HAVALİMANINDA ENGEL!

Antalya Havalimanı VIP girişinde Galatasaray'ı karşılamak isteyen yaklaşık 50 taraftar, polis engeline takıldı. Güvenlik kuralları gereği içeri alınmayan taraftarlar, bir süre itiraz etse de havaalanı dışında beklemeye devam etti.