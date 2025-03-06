Galatasray’da şok karar! İki isim tesisleri terk etti

Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde Antalya'da kampa girdi. Sakatlıkları süren Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında takımda eksik bulunmuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde Antalya'da kampa girdi. Sakatlıkları süren Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında takımda eksik bulunmuyor.
TARAFTARLARA HAVALİMANINDA ENGEL!
Antalya Havalimanı VIP girişinde Galatasaray'ı karşılamak isteyen yaklaşık 50 taraftar, polis engeline takıldı. Güvenlik kuralları gereği içeri alınmayan taraftarlar, bir süre itiraz etse de havaalanı dışında beklemeye devam etti.
BAŞKAN'DAN ŞOK KARAR: TESİSİ TERK ETTİLER!
Fanatik'in haberine göe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli'nin Antalya kampına katılmasına izin vermedi. Bu karar sonrası ikili, Kemerburgaz Tesisleri'ni terk etmek zorunda kaldı.