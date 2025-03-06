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Galatasray'da şok karar! İki isim tesisleri terk etti

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor deplasmanına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürme kararı aldı. Ancak Antalya yolculuğu öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 22:21 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 22:21
Galatasray’da şok karar! İki isim tesisleri terk etti

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Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde Antalya'da kampa girdi. Sakatlıkları süren Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında takımda eksik bulunmuyor.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi (Galatasaray X hesabı)Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi (Galatasaray X hesabı)

TARAFTARLARA HAVALİMANINDA ENGEL!

Antalya Havalimanı VIP girişinde Galatasaray'ı karşılamak isteyen yaklaşık 50 taraftar, polis engeline takıldı. Güvenlik kuralları gereği içeri alınmayan taraftarlar, bir süre itiraz etse de havaalanı dışında beklemeye devam etti.

Fatih Demireli ve Ayhan Akman (X)Fatih Demireli ve Ayhan Akman (X)

BAŞKAN'DAN ŞOK KARAR: TESİSİ TERK ETTİLER!

Fanatik'in haberine göe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli'nin Antalya kampına katılmasına izin vermedi. Bu karar sonrası ikili, Kemerburgaz Tesisleri'ni terk etmek zorunda kaldı.

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