Acun Ilıcalı’dan yabancı hakem için Galatasaray sözleri

TRT SPOR'a sezonun kritik dönemecine dair değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, "Hem ligde hem de kupada oldukça iddialıyız. Sezona biraz geç adapte olduk belki ama güçlü bir şekilde yükselişe geçtik. Son viraja girerken tempomuzu iyice artırdık. Bundan sonrası nasip…" dedi.

"YABANCI HAKEM TALEBİ BİZİM İÇİN OLUMLU"

Galatasaray ile oynanacak kupa maçında yabancı hakem isteği hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleştik, hayırlısı olsun. Üstelik Kadıköy'de oynayacak olmamız bizim için büyük bir avantaj. Yabancı hakem konusundaki talepleri duyuyorum. Eğer böyle bir talep gelirse gerçekten çok mutlu oluruz. 'Kadıköy'de yerli hakem, deplasmanda yabancı hakem' gibi bir yaklaşımımız yok. Bizim asıl derdimiz adaletin sağlanması. Umarım o yönde bir adım atılır ve yabancı hakem yönetir. Üç kulvarda da mücadelemiz devam ediyor." şeklinde konuştu.