Galatasaray’ı aynı haftada iki derbi bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanırken, kura çekimi sonucunda ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında da kritik bir derbiye çıkacak.Beşiktaş'a konuk olacak olan Cimbom, zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Lig mücadelesinin ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, aynı hafta içinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile karşılaşarak iki büyük sınav verecek.

Bu yoğun ve kritik süreçte sarı-kırmızılılar, üst üste oynayacağı iki derbiyle iki kulvardaki zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.