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Galatasaray'ı aynı haftada iki derbi bekliyor

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanmak isteyen Galatasaray, önümüzdeki ayın ilk günlerinde oynayacağı iki kritik derbiyle çok önemli bir viraja girecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 17:11
Galatasaray’ı aynı haftada iki derbi bekliyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanırken, kura çekimi sonucunda ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında da kritik bir derbiye çıkacak.Beşiktaş'a konuk olacak olan Cimbom, zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Lig mücadelesinin ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, aynı hafta içinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile karşılaşarak iki büyük sınav verecek.

Bu yoğun ve kritik süreçte sarı-kırmızılılar, üst üste oynayacağı iki derbiyle iki kulvardaki zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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