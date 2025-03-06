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Filenin Sultanları 2025 Maç Takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takım maçları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde hangi tarihlerde mücadele edeceği gündeme geliyor. Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları için sahaya çıkacak. Bununla birlikte, Milletler Ligi'nin ikinci haftası ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Peki Milletler Ligi maçları ne zaman? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi maç takvimi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 09:19
Filenin Sultanları 2025 Maç Takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takım maçları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Milletler Ligi'ndeki maç tarihleri ve rakipleri belli oldu. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takım maçları hangi tarihte? İşte Filenin Sultanlarının maçları…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

FİLENİN SULTANLARI 2025 MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Milletler Ligi'nde 16 takım mücadele edecek. İlk üç hafta sonunda, son 8'e kalan takımlar finallere katılma şansı elde edecek. Karşılaşmaların TRT Spor üzerinden yayınlanması bekleniyor.

1. Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran / 07.30 Fransa - Türkiye

6 Haziran / 14.30 Türkiye - Tayland

7 Haziran / 11.00 Türkiye - Polonya

8 Haziran / 14.30 Çin - Türkiye

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

18 Haziran / 19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

19 Haziran / 19.30 Kanada - Türkiye

21 Haziran / 19.30 Güney Kore - Türkiye

22 Haziran / 19.30 Türkiye - Brezilya

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz / 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz / 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz / 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz / 21.00 Sırbistan-Türkiye

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