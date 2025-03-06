A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Milletler Ligi'ndeki maç tarihleri ve rakipleri belli oldu. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takım maçları hangi tarihte? İşte Filenin Sultanlarının maçları…
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Milletler Ligi'ndeki maç tarihleri ve rakipleri belli oldu. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takım maçları hangi tarihte? İşte Filenin Sultanlarının maçları…
FİLENİN SULTANLARI 2025 MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
2025 Milletler Ligi'nde 16 takım mücadele edecek. İlk üç hafta sonunda, son 8'e kalan takımlar finallere katılma şansı elde edecek. Karşılaşmaların TRT Spor üzerinden yayınlanması bekleniyor.
1. Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran / 07.30 Fransa - Türkiye
6 Haziran / 14.30 Türkiye - Tayland
7 Haziran / 11.00 Türkiye - Polonya
8 Haziran / 14.30 Çin - Türkiye
2. Hafta (İstanbul, Türkiye)
18 Haziran / 19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
19 Haziran / 19.30 Kanada - Türkiye
21 Haziran / 19.30 Güney Kore - Türkiye
22 Haziran / 19.30 Türkiye - Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz / 21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz / 21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz / 20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz / 21.00 Sırbistan-Türkiye