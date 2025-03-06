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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından A Spor'a konuşan Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, Galatasaray eşleşmesi için yabancı hakem istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 15:32
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

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Güzel bir maç olmasını dileyen Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

3 kulvarda devam ettiklerini hatırlatan Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak" dedi.

Kupadaki derbide de yabancı hakem talep ettiklerini aktaran Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz" diyerek sözlerini noktaladı.

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