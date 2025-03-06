Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ırkçılık tepkisi! "Nasıl bu kadar alçalabildiler"

"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler?"

Jose Mourinho (AA)

"SADECE ÜZÜCÜYDÜ"

Söylediği sözlerden pişman olup olmadığı yönünde gelen soru ve Okan Buruk'un saha kenarındaki hareketleri

"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem! Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, "Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?" Sadece üzücüydü."

"Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşkkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

"Dört maçlık cezası ve iki maça düşmesi?"

"Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"

ESKİ TAKIMLARI İLE EŞLEŞME İHTİMALİ

Avrupa Ligi'nde eski takımları Roma ve Manchester United eşleşme ihtimali hakkında

"Aklımda asla intikam duygusu yok. Böyle bir duyguya asla kapılmam çünkü bir kulüpten ayrıldığımda, o kulüpte geçirdiğim güzel zamanları hatırlamayı tercih ederim."