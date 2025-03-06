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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ırkçılık tepkisi! "Nasıl bu kadar alçalabildiler"

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Galatasaray’ın kendisi hakkındaki ırkçılık suçlamalarına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, derbinin ardından sarf ettiği “Maymun gibi zıpladılar” ifadesinin çarpıtıldığını ve asla ırkçılık içermediğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:44 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 14:44
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a ırkçılık tepkisi! Nasıl bu kadar alçalabildiler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Galatasaray'ın kendisine yönelik ırkçılık suçlamalarını Sky Sports'a verdiği röportajda net yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, derbi sonrası kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesinin kasıtlı olarak yanlış yorumlandığını ve bu sözlerinde ırkçılık içeren herhangi bir anlamın bulunmadığını belirtti. Mourinho, açıklamalarının bağlamından koparıldığını ve bu durumun haksız bir algı oluşturduğunu dile getirdi.

Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

"AKILLICA DAVRANMADILAR"

"Galatasaray'ın kendisi hakkındaki ırkçılık iddiaları?"

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"BENİM ÖZELLİKLERİMDEN DEĞİL"

"Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de herkes biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"KİM OLDUĞUMU BİLİYORUM"

"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler?"

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"SADECE ÜZÜCÜYDÜ"

Söylediği sözlerden pişman olup olmadığı yönünde gelen soru ve Okan Buruk'un saha kenarındaki hareketleri

"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem! Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, "Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?" Sadece üzücüydü."

"SEVMEYENLER BİLE DESTEK VERDİ"

"Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşkkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

"BURADAN ANLAYABİLİRSİNİZ

"Dört maçlık cezası ve iki maça düşmesi?"

"Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"

ESKİ TAKIMLARI İLE EŞLEŞME İHTİMALİ

Avrupa Ligi'nde eski takımları Roma ve Manchester United eşleşme ihtimali hakkında

"Aklımda asla intikam duygusu yok. Böyle bir duyguya asla kapılmam çünkü bir kulüpten ayrıldığımda, o kulüpte geçirdiğim güzel zamanları hatırlamayı tercih ederim."

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