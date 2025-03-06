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Fenerbahçe'de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic'le 1 yıl daha

Sarı-Lacivertli yönetim, 39 yaşındaki Edin Dzeko ve 36 yaşındaki Dusan Tadic’in sezon sonundaki sözleşmelerini 1 yıl uzatma kararı aldı. İki futbolcunun da menajerinin İstanbul’a çağrıldığı ve yüz yüze görüşme yapılacağı vurgulandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha

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Son dönemde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışındaki rüzgarı tersine çeviren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler ilerlemiş yaşlarına rağmen müthiş bir performans gösteren ancak sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le ilgili kesin kararını vermemişti.

Fenerbahçe'de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic'le 1 yıl daha (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe'de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic'le 1 yıl daha (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ÇOK ÖNEMLİLER"
Alınan bilgilere göre teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen sportif direktör Mario Branco iki tecrübeli yıldız için, "Takım için çok önemliler. Yeni sezonda da bizimle olmalılar" yanıtını alınca düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic'le 1 yıl daha (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe'de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic'le 1 yıl daha (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Hem Dzeko'nun hem de Tadic'in menajerinin İstanbul'a çağırıldığı ve önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Yönetimin hedefi iki futbolcunun sözleşmelerini 1'er yıl daha uzatmak.

Fenerbahçe süper bir sezon geçiren Dzeko ve Tadic için düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe süper bir sezon geçiren Dzeko ve Tadic için düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ülkesinden bazı teklifler alan Dzeko'nun 39 yaşına gelmesine karşın futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığı ve 1 yıllık sözleşmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.

Jose Mourinho, ʺ1 yıl daha kalsınlarʺ ifadesini kullandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose Mourinho, ʺ1 yıl daha kalsınlarʺ ifadesini kullandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AJAX ISRARLA İSTİYOR
Ajax'ın ısrarla istediği Tadic de Hollanda kulübüne, "Fenerbahçe önceliğim. Onlarla görüşmeden size geri dönüş yapamam" yanıtını vermişti. Kulübe yakın kaynaklara göre sezon bitmeden Dzeko ve Tadic'in sözleşmelerinin uzatıldığı resmen duyurulacak.

TADIC BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ: 40
DAKİKA: 2982
GOL: 11
ASİST: 15

DZEKO BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ: 40
DAKİKA: 2522
GOL: 19
ASİST: 7

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