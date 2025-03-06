Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha

Son dönemde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışındaki rüzgarı tersine çeviren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler ilerlemiş yaşlarına rağmen müthiş bir performans gösteren ancak sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le ilgili kesin kararını vermemişti.
"ÇOK ÖNEMLİLER"
Alınan bilgilere göre teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen sportif direktör Mario Branco iki tecrübeli yıldız için, "Takım için çok önemliler. Yeni sezonda da bizimle olmalılar" yanıtını alınca düğmeye basıldı.
Hem Dzeko'nun hem de Tadic'in menajerinin İstanbul'a çağırıldığı ve önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Yönetimin hedefi iki futbolcunun sözleşmelerini 1'er yıl daha uzatmak.
Ülkesinden bazı teklifler alan Dzeko'nun 39 yaşına gelmesine karşın futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığı ve 1 yıllık sözleşmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.
AJAX ISRARLA İSTİYOR
Ajax'ın ısrarla istediği Tadic de Hollanda kulübüne, "Fenerbahçe önceliğim. Onlarla görüşmeden size geri dönüş yapamam" yanıtını vermişti. Kulübe yakın kaynaklara göre sezon bitmeden Dzeko ve Tadic'in sözleşmelerinin uzatıldığı resmen duyurulacak.
TADIC BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ: 40
DAKİKA: 2982
GOL: 11
ASİST: 15
DZEKO BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ: 40
DAKİKA: 2522
GOL: 19
ASİST: 7