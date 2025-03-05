Sivasspor'da Bülent Uygun'un ayrılığının ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen Ömer Erdoğan'la da yolar ayrıldı.
Son olarak Başakşehir deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında yönetimin görüşme gerçekleştirdiği Ömer Erdoğan ile ayrılık kararı aldı.
Ömer Erdoğan (Fotoğraf: İHA)
KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz"
RIZA ÇALIMBAY'LA GÖRÜŞÜLÜYOR
Sivasspor'un Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 4'üncü kez Rıza Çalımbay'ı getirmesi bekleniyor.
Rıza Çalımbay (Fotoğraf: İHA)
Açıklamanın gün içinde yapılması planlanıyor.