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Fırtına'nın gençleri penaltılarla çeyrek finalde! Trabzonspor - Atalanta: 0-0 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, Atalanta ile Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibini 5-3 yenen bordo mavililer, çeyrek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 16:38
Fırtına’nın gençleri penaltılarla çeyrek finalde! Trabzonspor - Atalanta: 0-0 | MAÇ SONUCU

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Bu sezon gösterdiği performansla hem ligde hem de Avrupa arenasında adından söz ettiren Fırtına'nın gençleri, bir İtalyan takımını daha saf dışı bıraktı.

Trabzonspor U19 takımı, evinde ağırladığı Atalanta'ya karşı çok iyi bir başlangıca imza attı. Üst üste pozisyon bulan bordo mavili ekip, gol çizgisini geçmeyi başaramadı. Bergamo temsilcisinin yakaladığı fırsatlard ise kaleci Ahmet izin vermedi. Bir topu defansımız çizgiden çıkardı. İtalyanlar bir pozisyonda da direğe takıldı.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada çeyrek finale yükselen tarafı penaltılar belirledi. Trabzonspor, 5 vuruşta da hata yapmadı ve son 8'e kalarak Türk futbolunda bir ilke imza attı.

Eyüp Saka'nın öğrencileri 1 Nisan'da Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Bican Tubikoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 78 Ekrem Terzi), Yiğit Kemal Turan (Dk. 69 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 87 Ömer Faruk Karahan)

Atalanta: Edoardo Zanchi, Samuele Ghezzi (Dk. 72 Gobbo), Pietro Comi, Gabriel Ramaj, Mattia Arrigoni, Filippo Mencaraglia (Dk. 84 Bono), Andrea Bonamoni (Dk.72 Cakolli), Federico Steffanoni, Lorenzo Bonsignori (Dk. 46 Simonetti), Nicolo Baldo, Candas Fiogbe (Dk. 72 Gariani)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lorenzo Bonsignori, Dk. 68 Samuele Ghezzi, Dk. 78 Ramaj (Atalanta), Dk. 53 Yiğit Kemal Turan, Dk. 71 Onuralp Çakıroğlu, Dk. 90+1 Ekrem Terzi (Trabzonspor)

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