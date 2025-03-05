Manisa FK-Iğdırspor maçı kaç kaç bitti? İşte Manisa FK-Iğdırspor maç özeti

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Iğdır FK, Ali'nin sağ kanattan kullandığı korneri kaleye gönderdi. Top doğrudan kaleye yöneldi ancak kaleci Alperen, topu ön direkte iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Iğdır FK'da Bruno'nun sağ çaprazdan ceza sahasında yaptığı şut, üst direğe çarparak geri döndü. Manisa FK savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Serkan'ın önüne düştü. Onun sert şutunda Alperen müdahale etti ve top bir kez daha direğe çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

32. dakikada, Gökcan ceza sahasında kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Manisa FK savunması son anda araya girerek golü engelledi.

43. dakikada, Diallo ceza sahasında rakibinden sıyrıldı ve kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir şut çıkardı ancak Bahadır son anda kornere tokatladı.

71. dakikada, Oğuz'un sağ kanattan kale önüne gönderdiği top, Muhammed'in dizine çarparak yandan auta çıktı.

74. dakikada, Regattin sol kanattan penaltı noktasına doğru topu gönderdi. Savunmadan seken top, Muammer'in önünde kaldı. Muammer sağ ayağıyla yerden vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Iğdır FK 1-0 öne geçti.

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