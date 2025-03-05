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Manisa FK-Iğdırspor maçı kaç kaç bitti? İşte Manisa FK-Iğdırspor maç özeti

Manisa FK, Trendyol 1. Lig yarı final maçında Iğdır FK ile karşılaşıyor. Maç, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Peki Manisa FK-Iğdırspor canlı yayın frekansı nedir? Manisa FK-Iğdırspor maçı kaç kaç bitti? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 11:18
Manisa FK-Iğdırspor maçı kaç kaç bitti? İşte Manisa FK-Iğdırspor maç özeti

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Manisa FK ile Iğdırspor bugün karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma, Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Turgut Doman yönetiminde gerçekleşiyor. İşte Manisa FK – Iğdırspor, Trendyol 1. Lig maç özeti...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR NE ZAMAN?

Manisa FK ile Iğdırspor arasındaki maç 4 Mart Salı günü saat 16:00'da oynandı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Manisa FK, Iğdır FK'ya 1-0 mağlup olarak sahadan üzgün bir şekilde ayrıldı. Maçta öne çıkan anlar arasında kalecilerin başarılı kurtarışları ve topun direkten dönmesi dikkat çekti.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Iğdır FK, Ali'nin sağ kanattan kullandığı korneri kaleye gönderdi. Top doğrudan kaleye yöneldi ancak kaleci Alperen, topu ön direkte iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Iğdır FK'da Bruno'nun sağ çaprazdan ceza sahasında yaptığı şut, üst direğe çarparak geri döndü. Manisa FK savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Serkan'ın önüne düştü. Onun sert şutunda Alperen müdahale etti ve top bir kez daha direğe çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

32. dakikada, Gökcan ceza sahasında kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Manisa FK savunması son anda araya girerek golü engelledi.

43. dakikada, Diallo ceza sahasında rakibinden sıyrıldı ve kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir şut çıkardı ancak Bahadır son anda kornere tokatladı.

71. dakikada, Oğuz'un sağ kanattan kale önüne gönderdiği top, Muhammed'in dizine çarparak yandan auta çıktı.

74. dakikada, Regattin sol kanattan penaltı noktasına doğru topu gönderdi. Savunmadan seken top, Muammer'in önünde kaldı. Muammer sağ ayağıyla yerden vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Iğdır FK 1-0 öne geçti.

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