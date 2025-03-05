Flaş imza kapıda: Fenerbahçe'den Jose Mourinho harekatı! Yeni sözleşme teklif edilecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'YE ALIŞTI

Yönetim bu hamle ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi de düşünüyor. Başlarda zorlansa da son dönemde Fenerbahçe ve ülke futboluna çok iyi bir uyum sağlayan Mourinho'nun da yeni sözleşme fikrine sıcak bakabileceği belirlendi.

TÜM CAMİA ARTIK ARKASINDA

Jose Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda. Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluk gelmese bile Mourinho ile devam edilmesini istiyor.