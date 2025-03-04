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PFDK kararları açıklandı: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 46 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda aldığı kararları açıkladı. Buna göre, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 20:57 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 20:57
PFDK kararları açıklandı: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 46 gün hak mahrumiyeti cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve Doğan'ın yaptığı açıklamalarına 23'er gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra toplamda 750 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (AA)Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (AA)

Trabzonspor Kulübü'ne ise farklı gerekçelerle toplam 1 milyon 168 bin lira para cezası uygulandı.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'ye ise çeşitli nedenlerle 168'er bin lira para cezası verildi.

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