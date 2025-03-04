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Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında iddianame hazırlandı: Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Acun Ilıcalı, iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüphelilerin, TV 8, EXXEN ve S SPORT platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapsi isteniyor.

AA AA
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 18:05
Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında iddianame hazırlandı: Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran’ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor

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İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.


Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu (Takvim.com.tr)Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu (Takvim.com.tr)

ACUN ILICALI'YA 3 YIL HAPİS İSTEMİ

Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

Acun Ilıcalı (AA)Acun Ilıcalı (AA)

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İş insanı Saadettin Saran (AA)İş insanı Saadettin Saran (AA)

SARAN HAKKINDA DA 3 YIL HAPİS İSTENİYOR

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

S Sport (Takvim.com.tr)S Sport (Takvim.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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