Kanarya'nın yükselişinin sırrını TAKVİM açıklıyor!

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Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takılmasını fırsata çevirip Antalyaspor galibiyeti ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi. 16. haftada aldığı Eyüpspor beraberliğiyle zirvenin 8 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler aradan geçen 3 aylık süreçte hem saha içinde hem saha dışında çok doğru hamleler yaparak yarışa yeniden ortak oldu.

Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyeti ile puan farkını 4'e indirdi. (AA)



"BİZ GİDERİZ MOURINHO KALIR"

Yönetim, en sert eleştirildiği dönem Mourinho'nun arkasında durdu. Başkan Ali Koç, "Biz gideriz, Mourinho kalır" diyerek Samandıra'ya çok net bir mesaj yolladı. Bu mesaj sadece sahaya değil tüm camiaya olumlu etki yaptı.