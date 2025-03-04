Kanarya'nın yükselişinin sırrını TAKVİM açıklıyor!

Mourinho'nun 5 Ocak'ta oynanan Hatayspor maçıyla beraber geçtiği 3'lü sistem takımda birçok şeyi olumlu anlamda değiştirdi. (AA)
ARA TRANSFERDE NOKTA ATIŞ
Fenerbahçe yönetimi devre arası transferde az ama öz iş yaptı. Skriniar'la beraber takım savunması üst seviyeye çıktı. Ayrıca Slovak yıldız saha içi lideri oldu. Talisca da verdiği gol katkısının yanı sıra ligde psikolojik bir etki de yarattı.
Talisca verdiği gol katkısının yanı sıra ligde psikolojik bir etki yarattı. (AA)
FUTBOLCULAR ZİRVE YAPTI
Fenerbahçe'de en kritik dönemde futbolcuların bireysel performansı üst seviyeye çıktı. Özellikle En Nesyri, Kostic, Fred, Oğuz ve Szymanski zirve noktaya ulaştı. Yusuf ve Levent gibi isimler de hiç hesapta yokken takıma güç kattı. Mourinho ayrıca hem ligin dinamiklerini hem de takımını çok daha iyi tanımaya başladı.