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Kanarya'nın yükselişinin sırrını TAKVİM açıklıyor!

Yönetimin ağır eleştiriler aldığı dönemdeM ourinho’nun arkasında durması, Samandıra’ya çok olumlu yansıdı. Hatay maçıyla beraber geçilen 3’lü sistem sonrası takımda büyük yükseliş başladı. Ara transferde az ama öz hamleler yapıldı. Skriniar savunmayı üst seviyeye çekerken, Talisca ligde psikolojik bir etki yarattı. Tüm futbolcuların performansı son 2.5 ayda önemli ölçüde arttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025

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Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takılmasını fırsata çevirip Antalyaspor galibiyeti ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi. 16. haftada aldığı Eyüpspor beraberliğiyle zirvenin 8 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler aradan geçen 3 aylık süreçte hem saha içinde hem saha dışında çok doğru hamleler yaparak yarışa yeniden ortak oldu.

Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyeti ile puan farkını 4'e indirdi. (AA)Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyeti ile puan farkını 4'e indirdi. (AA)

"BİZ GİDERİZ MOURINHO KALIR"
Yönetim, en sert eleştirildiği dönem Mourinho'nun arkasında durdu. Başkan Ali Koç, "Biz gideriz, Mourinho kalır" diyerek Samandıra'ya çok net bir mesaj yolladı. Bu mesaj sadece sahaya değil tüm camiaya olumlu etki yaptı.

Başkan Ali Koç, ʺBiz gideriz, Mourinho kalırʺ dedi. (AA)Başkan Ali Koç, ʺBiz gideriz, Mourinho kalırʺ dedi. (AA)

YENİ SİSTEM, YENİ OYUN
Mourinho'nun 5 Ocak'ta oynanan Hatayspor maçıyla beraber geçtiği 3'lü sistem takımda birçok şeyi olumlu anlamda değiştirdi. Hem daha iyi savunma yapan hem çok skorer hem de rollerin daha net paylaşıldığı bir ekip ortaya çıktı.

Mourinho'nun 5 Ocak'ta oynanan Hatayspor maçıyla beraber geçtiği 3'lü sistem takımda birçok şeyi olumlu anlamda değiştirdi. (AA)Mourinho'nun 5 Ocak'ta oynanan Hatayspor maçıyla beraber geçtiği 3'lü sistem takımda birçok şeyi olumlu anlamda değiştirdi. (AA)

ARA TRANSFERDE NOKTA ATIŞ
Fenerbahçe yönetimi devre arası transferde az ama öz iş yaptı. Skriniar'la beraber takım savunması üst seviyeye çıktı. Ayrıca Slovak yıldız saha içi lideri oldu. Talisca da verdiği gol katkısının yanı sıra ligde psikolojik bir etki de yarattı.

Talisca verdiği gol katkısının yanı sıra ligde psikolojik bir etki yarattı. (AA)Talisca verdiği gol katkısının yanı sıra ligde psikolojik bir etki yarattı. (AA)


FUTBOLCULAR ZİRVE YAPTI
Fenerbahçe'de en kritik dönemde futbolcuların bireysel performansı üst seviyeye çıktı. Özellikle En Nesyri, Kostic, Fred, Oğuz ve Szymanski zirve noktaya ulaştı. Yusuf ve Levent gibi isimler de hiç hesapta yokken takıma güç kattı. Mourinho ayrıca hem ligin dinamiklerini hem de takımını çok daha iyi tanımaya başladı.

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