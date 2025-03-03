Voleyboldaki temsilcilerimiz tarihi maçlara çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit, namağlup olarak yükseldiği çeyrek finalde, İtalya'nın güçlü ekibi Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek. Maç, 5 Mart Salı günü oynanacak.
Diğer namağlup temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Çeyrek finali geçen ekipler, 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Final Four organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek.
İŞTE ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
4 Mart 2025 Salı
22.30 Milano - Eczacıbaşı Dynavit
5 Mart 2025 Çarşamba
19.30 Vakıfbank - Fenerbahçe
20.00 Budowlani Lodz - Scandicci
22.30 Rzeszow - Conegliano
12 Mart 2025 Çarşamba
18.00 Fenerbahçe - Vakıfbank
20.00 Scandicci - Budowlani
22.30 Conegliano - Rzeszow
13 Mart 2025 Perşembe
18.00 Eczacıbaşı - Milano