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Voleyboldaki temsilcilerimiz tarihi maçlara çıkacak

Türk voleybolunun Avrupa’daki en başarılı temsilcileri Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:28
Voleyboldaki temsilcilerimiz tarihi maçlara çıkacak

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Eczacıbaşı Dynavit, namağlup olarak yükseldiği çeyrek finalde, İtalya'nın güçlü ekibi Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek. Maç, 5 Mart Salı günü oynanacak.

Diğer namağlup temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Çeyrek finali geçen ekipler, 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Final Four organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

İŞTE ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

4 Mart 2025 Salı

22.30 Milano - Eczacıbaşı Dynavit

5 Mart 2025 Çarşamba

19.30 Vakıfbank - Fenerbahçe
20.00 Budowlani Lodz - Scandicci
22.30 Rzeszow - Conegliano

12 Mart 2025 Çarşamba

18.00 Fenerbahçe - Vakıfbank
20.00 Scandicci - Budowlani
22.30 Conegliano - Rzeszow

13 Mart 2025 Perşembe

18.00 Eczacıbaşı - Milano

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