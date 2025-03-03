Voleyboldaki temsilcilerimiz tarihi maçlara çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit, namağlup olarak yükseldiği çeyrek finalde, İtalya'nın güçlü ekibi Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek. Maç, 5 Mart Salı günü oynanacak.

Diğer namağlup temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Çeyrek finali geçen ekipler, 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Final Four organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

İŞTE ÇEYREK FİNAL PROGRAMI



4 Mart 2025 Salı



22.30 Milano - Eczacıbaşı Dynavit



5 Mart 2025 Çarşamba



19.30 Vakıfbank - Fenerbahçe

20.00 Budowlani Lodz - Scandicci

22.30 Rzeszow - Conegliano



12 Mart 2025 Çarşamba



18.00 Fenerbahçe - Vakıfbank

20.00 Scandicci - Budowlani

22.30 Conegliano - Rzeszow



13 Mart 2025 Perşembe



18.00 Eczacıbaşı - Milano