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Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! "Rezil futbol ve skandal"

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki son maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, gruptan sadece kart farkıyla oluşan fair play puanıyla çeyrek finale yükselebildi. Eyüpspor - Başakşehir maçında çıkmayan golün adeta piyango etkisi yarattığı Cimbom için spor yazarları da dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 07:50 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 07:50
Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

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Bu sezon mücadele ettiği Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden de elendi. Elinde sadece Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kalan Cimbom, neredeyse bir turnuvaya daha veda edecekti.

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

Kupada Konyaspor'u ağırlayan Aslan, karşılaşmada rakibinin duvarını aşmayı başaramadı. Takımın yaşadığı uyumsuzluk ve kısır geçen ilk yarının ardından teknik direktör Okan Buruk, hamlelerini yapmasına rağmen sonuç alamadı.

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

Grubun diğer maçında Galatasaray için küçük çaplı bir mucize yaşandı. Eyüpspor ile Başakşehir, Ümraniye'de karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki güçlü ekibi arasındaki müsabakada da gol sesi çıkmadı. Böylelikle Başakşehir de sarı kırmızılı ekip gibi puanını 5'e yükseltti.

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

Puanları ve averajları aynı oln Galatasaray ile Başakşehir'den çeyrek finale yükselen tarafı kart sayıları belirledi. Rakibinden dhaa az karkt gören Cimbom, adını son 8'e yazdırdı. Ancak karşılaşma sonrasında spor yazarları hem takımın oyununu hem de bireysel olarak futbolcuları yerden yere vurdu. İşte o yorumlar...

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

LEVENT TÜZEMEN: SKANDAL

Bu grupta ikinci olmak skandaldır! G.Saray'da yedek oyuncuların ne kadar kalitesiz olduğunu yönetim ve Okan Buruk artık görmüştür! Devre arasında önemli transferler yapılmasaydı G.Saray'ın bu yedek oyuncularla zirve yarışını sürdürmesi sıkıntıya girerdi. F.Bahçe maçı kadrosunu tamamen dinlendirip oynamayan oyunculara Okan Buruk şans verdi. Ama bu oyuncular, ellerine geçen bu fırsatı yeterince değerlendiremedi.

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

Çünkü oyun kaliteleri, oyuna bakış açıları ve bireysel yetenekleri G.Saray'ın oyuncusu olmadıklarını gösteriyor. İlk 45 dakikada özellikle rakip kalede etkili olamayan 2 pas üst üste yapamayan, mehter takımı gibi bir oyun sergileyen futbolcu grubuna tanık oldum. Bu rezil futbolu, taraftarların izlemesine izin veren Okan Buruk'un oyuna geç müdahale etmesi büyük hataydı. Bal yapmayan, üretemeyen bir takıma bu kadar müsaade edilemez! Yusuf Demir, kendine oynayan, takım oyunundan uzak, sorumsuz bir oyuncu. Yıllardır G.Saray'da forma giyen Berkan bir tane etkili orta yapamadı. Kaptırdığı toplar da kendi kalesine pozisyon oldu.

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

Kerem Demirbay Almanya'da nasıl oynamış? Geçen sene birkaç maçta ağzımıza bal çalan Demirbay'ın top kontrolü, gol vuruşu yok! Çok şaşırdım. Osimhen oyuna girerken Lemina-Eren-Frankowski de girmeliydi. G.Saray'ın bu gruptan ikinci olarak çıkması skandal bir sonuçtur...

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

BÜLENT TİMURLENK: FUTBOLU UNUTMUŞ

Avrupa'dan elenirken AZ Alkmaar'a karşı iki maçta oynana futbol, G.Saray camiasında ve medyada yeteri kadar masaya yatırılmadı çünkü ülke derbi atmosferine girmişti. 50 bin taraftarı önünde G.Saray'ın ezeli rakibi karşısındaki hücum performansı da 90 dakikanın ardından iki farklı gündemle masadan kalktı. 1-G.Saray puan farkını korumuştu, 2-Basın toplantılarında başlayan söz düellosunu Avrupa medyasına kadar taştı…

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

Masadan neyi kaldırırsan kaldır, Okan Buruk'un takımı 2025'te kazandığında da sistemli ve inandırıcı bir futbol ortaya koyamadı. Konu sadece defans dizilişini değiştirmek ya da transferlerle takımı yenilemek değil, bir takım doğaçlama hücum etmez. Bunu test edecek bir 11 yoktu sahada. Konya da 4-5 asını saklamış ama Okan Buruk, derbi kadrosundan kimseyi sahaya sürmemişti. Yetenekleri ve kariyerleriyle G.Saray'ın kapısından giren birçok futbolcunun yeteri kadar çalışmadığı ortada. Özellikle Ahmed Kutucu'nun, Eyüp'ten geldiği günden beri futbolu unutmuş olması dikkat çekici.

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

G.Saray, 23 hücum geliştirmiş olabilir ama maçın fotoğrafı Eyüp-Başakşehir maçının 0-0 olduğunu saha kenarından takımına duyuran ve negatif enerjisi-paniği haftalardır süren Okan Buruk'un bir an önce sıyrılması gereken ruh halidir. G.Saray da bir haftada 3 kulvardan ikincisinden de elenmediyse işte o maçın skoruna çok şükür desin Okan Buruk… Böyle gitmez, böyle giderse…

Galatasaray - Konyaspor maçından sonra flaş sözler! Rezil futbol ve skandal

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