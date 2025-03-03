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Evinde yine galip! Gaziantep FK - Eyüpspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Eyüpspor kaşrı karşıya geldi. Bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çeken kırmızı siyahlılar, Galatasaray'a yenildikten sonra çıktığı ikinci karşılaşmadan da galip ayrıldı. Güneyodğu temsilcisi, İstanbul ekibini 3-1 yendi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 18:00
Evinde yine galip! Gaziantep FK - Eyüpspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdikten sonra dakikalar 52'yi gösterirken Alexndru Maxim'in asistinde Emmanuel Boateng perdeyi açtı ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 65'te Caner Erkin'in servisinde Tayfur Bingöl skora dengeyi getirdi. 78'de Boateng bir kez daha sahneye çıktı ve takımına yeniden üstünlüğü getirdi. Son sözü ise 90'da David Okereke söyledi.

Gaziantep FK gelecek hafta Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak. Eflatun sarılılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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