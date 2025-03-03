Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdikten sonra dakikalar 52'yi gösterirken Alexndru Maxim'in asistinde Emmanuel Boateng perdeyi açtı ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 65'te Caner Erkin'in servisinde Tayfur Bingöl skora dengeyi getirdi. 78'de Boateng bir kez daha sahneye çıktı ve takımına yeniden üstünlüğü getirdi. Son sözü ise 90'da David Okereke söyledi.

Gaziantep FK gelecek hafta Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak. Eflatun sarılılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.