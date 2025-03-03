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Graeme Souness'tan Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

İskoç futbolunun efsane isimlerinden biri olan Graeme Souness, futbolculuk ve teknik direktörlük yaptığı Rangers hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu ve kendisini Galatasaray'da yaptıkları için hoş karşılamayacaklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 18:20 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 18:20
Graeme Souness’tan Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

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Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson hakkında konuşan Souness, "Barry'yi yakından tanıyorum. Futbolculuk döneminde onu Blackburn'e transfer etmiştim. Hem iyi bir insan hem de iyi bir futbol adamı olduğunu biliyorum. Kulübü çok iyi tanıyor ve ona başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktörlük yapan ve 1996 yılında Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de bayrak dikmesiyle hafızalara kazınan Souness, Rangers'ın 6 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sarı lacivertliler ile oynayacağı maç hakkında da açıklamalarda bulundu.

Souness, "Ben olsam oraya gitmezdim! İç sahadaki maça gitmeye çalışacağım ama Fenerbahçe'nin stadyumunda hoş karşılanmam. Pek çok derbide oynadım ve en tutkulu olanı Old Firm [Celtic - Rangers derbisi]. Ancak, oyuncular için atmosfer açısından Fenerbahçe maçı da aynı olacak ve bununla başa çıkmak zorundalar." dedi.

Fenerbahçe ve Rangers arasındaki rövanş karşılaşması 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.

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