Son yıllarda Arda Güler, Eljif Elmas ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları dünya devlerine kazandıran Fenerbahçe, yetenek avına devam ediyor. Avrupa kulüpleri için önemli bir referans noktası haline gelen sarı-lacivertliler, yeni sezonda da potansiyelli isimleri kadrosuna eklemeyi hedefliyor.

SALİFOU SOUMAH FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Azerbaycan temsilcisi Zira FC forması giyen Salifou Soumah, Fenerbahçe'nin radarına girdi. imedias.net'in oyuncuya yakın kaynaklardan delediği habere göre genç futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ve transferin büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.