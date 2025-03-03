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Fenerbahçe'den 21'lik yıldıza kanca! İmzayı atacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Zira FC'nin 21 yaşındaki Gineli yeteneği Salifou Soumah’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları…

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 17:03
Fenerbahçe’den 21’lik yıldıza kanca! İmzayı atacak

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Son yıllarda Arda Güler, Eljif Elmas ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları dünya devlerine kazandıran Fenerbahçe, yetenek avına devam ediyor. Avrupa kulüpleri için önemli bir referans noktası haline gelen sarı-lacivertliler, yeni sezonda da potansiyelli isimleri kadrosuna eklemeyi hedefliyor.

SALİFOU SOUMAH FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Azerbaycan temsilcisi Zira FC forması giyen Salifou Soumah, Fenerbahçe'nin radarına girdi. imedias.net'in oyuncuya yakın kaynaklardan delediği habere göre genç futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ve transferin büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

Salifou Soumah (idman.biz)Salifou Soumah (idman.biz)

SEZON BİTMEDEN İMZALAR ATILACAK

Fenerbahçe'nin Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade etti. İlk temasların olumlu geçtiği ve sezon bitmeden resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

12 GOLDE ADI VAR

Salifou Soumah, 3 Ekim 2003 doğumlu ve Gine asıllı bir futbolcu. Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan genç yetenek, kariyerine Kaloum'da başladı. Ardından Bastia ve Le Havre gibi Fransız ekiplerinde forma giydi ve son olarak Zira FC'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 28 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.