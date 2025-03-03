Son yıllarda Arda Güler, Eljif Elmas ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları dünya devlerine kazandıran Fenerbahçe, yetenek avına devam ediyor. Avrupa kulüpleri için önemli bir referans noktası haline gelen sarı-lacivertliler, yeni sezonda da potansiyelli isimleri kadrosuna eklemeyi hedefliyor.
SALİFOU SOUMAH FENERBAHÇE'YE GELİYOR
Azerbaycan temsilcisi Zira FC forması giyen Salifou Soumah, Fenerbahçe'nin radarına girdi. imedias.net'in oyuncuya yakın kaynaklardan delediği habere göre genç futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ve transferin büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.
Salifou Soumah (idman.biz)
SEZON BİTMEDEN İMZALAR ATILACAK
Fenerbahçe'nin Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade etti. İlk temasların olumlu geçtiği ve sezon bitmeden resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği kaydedildi.
12 GOLDE ADI VAR
Salifou Soumah, 3 Ekim 2003 doğumlu ve Gine asıllı bir futbolcu. Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan genç yetenek, kariyerine Kaloum'da başladı. Ardından Bastia ve Le Havre gibi Fransız ekiplerinde forma giydi ve son olarak Zira FC'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 28 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.