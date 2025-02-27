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Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve için iddialı. Sarı lacivertli ekip diğer yandan transfer çalışmalarına da başladı ve listesini oluşturmayı sürdürüyor. Yıldız futbolcunun bonservisi için girişimler başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:29
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi

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Sezon başında takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek dünyayı sallayan Fenerbahçe, transferde de kadrosunu yıldızlarla donattı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak isteyen Kanarya'nın gündemlerinden biri de transfer. İtalyan ekibinin kapısı kısa süre içerisinde çalınacak.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

DERBİDE PUAN KAYBI DEZAVANTAJ OLDU

Fenerbahçe 6 puan gerisinde olduğu lider Galatasaray ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, mutlak galibiyet için çıktığı derbide istediği sonucu elde edemedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Böylelikle aradaki fark 6'da kaldı. Ayrıca ikili averaj da Cimbom'un eline geçti.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

9 MAÇ YETİYOR

Süper Lig'in kalan 12 haftasında Galatasaray'ın 9 maç kazanması şampiyonluk için yeterli oluyor. Fenerbahçe ise tüm müsabakalardan galip ayrılmak ve rakibinin 7 puan kaybetmesini beklemek zorunda.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

GOLCÜLER SESSİZ KALDI

Galatasaray ile oynanan derbi maçında son dönemin formda isimleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, takımları adına skor üretemedi ve 2 puanlık kayba engel olamadı. Ancak tüm olanlara rağmen iki yıldıza güven tam.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

DERBİYİ MUHTEŞEM BİTİRDİ

Kanarya adına en sevindirici nokta Yusuf Akçiçek'in performansı oldu. 19 yaşındaki stoper, zaman zaman sol bekte de görev yaptığı derbideki formuyla adından söz ettirdi. Teknik direktör Jose Mourinho da düzenlediği basın toplantısında övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

Portekizli çalıştırıcı; ''O'na performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi bir performans sergilemese sizler beni öldürürdünüz. O bugün beni kurtardı. Kendisine güveniyorum. Kusursuz değil ama olacak. O'nu şu an Varane ile kıyaslayamam. Ben de O'nu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Montella'nın elinde çok fazla oyuncu var ama Yusuf'un performansından o da memnundur'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

ALMANLAR TAKİPTE

Yusuf'un gidişatı dünya devini de harekete geçirdi. Alman devi Bayern Münih, genç stoperi listesine aldı. Haberde Bayern'de şu anda oynayan Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de çıkışa geçip Napoli'ye gittiği anımsatıldı.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

DEV MAÇIN ARDINDAN DAVA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü tarafından kendisine yöneltilen ırkçılık iddialarının ardından avukatlarıyla bir araya gelerek dava açmaya karar verdi.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

DROGBA'DAN DESTEK

Yaşanan gelişmelerden sonra bir paylaşımda bulunan sarı kırmızılı kulübün efsane golcüsü Didier Drogba, eski hocasına sahip çıktı.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

Fildişili futbolcu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı; "Benim sarı kırmızılı formayı gururla giydiğimi ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi herkes bilir

Hepimiz futbolun ne büyük bir tutku olduğunu ve rekabetin zaman zaman nasıl alevlendiğini biliyoruz. Ben de bunu yaşama şansına sahip oldum.

Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları görüyorum. Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı.

Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya uğraşalım!

'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki Hadi ama arkadaşlar."

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

İRFAN CAN VE MERT HAKAN İÇİN ŞİKAYET

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulundu. Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın Osimhen'e yönelik hareketi ve İrfan Can Eğribayat'ın küfürlü ifadeleri nedeniyle hukuki girişimde bulundu. Şikayet dosyasını TFF'nin hukuk departmanına sunan Galatasaray, gerekli disiplin sürecinin başlatılmasını talep etti.

Özellikle kaledeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can'ın ceza alması, kritik süreçte Mourinho'nun elini zayıflatabilir.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

2 MAÇ EVİNDE OYNAYACAK

Galatasaray derbisinden yenilmeden çıkan Fenerbahçe, gözünü evinde oynayacağı iki maça çevirdi. Sarı lacivertliler Antalyaspor'u Kadıköy'de ağırladıktan sonraki haftayı bay geçecek. Ardından Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum deplasmanından çıkacak sarı lacivertliler bu kez derbide kozlarını Trabzonspor ile paylaşacak.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

LEVENT MERCAN'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Levent Mercan, Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı. Antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan sol bek, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

TAKIMDAN AYRILMASI KESİNLEŞTİ

Sezon sonu kontratı bitecek isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel'in anlaşmaya yanaşmaması üzerine Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic transfer edilmişti. Nijeryalı futbolcuyla yaz aylarında vedalaşılacak.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

SERDAR AZİZ DE YOLCU

Fenerbahçe'nin lig başlamadan önce görüşme yapmak üzere izin verdiği ancak herhangi bir kulüple anlaşamayan Serdar Aziz ile de yola devam etmeyecek. Deneyimli stoperin kariyerine İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

SUUDİ ARABİSTAN'A DÖNECEK

Al Ahli'den kiralanan ve ara transfer döneminde de Napoli'ye gönderilmesi planlanan Allan Sanit-Maximin de kulübüne geri dönecek. Fransız yıldızın ücretine rağmen beklentilere karşılık vermemesi hayal kırıklığı yaratmıştı.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

İLK TRANSFER AMRABAT

Gelecek sezonun ilk hamlesi ise Sofyan Amrabat olacak. Deneyimli çalıştırıcının ısrarla istediği Faslı futbolcu için yapılan 12-13 milyon euroluk zorunlu satın alma anlaşması yürürlüğe sokulacak ve süreç tamamlanacak.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

BECAO'NUN DURUMUNA KARAR VERİLECEK

Udinese'den transfer olmasından sonra yaşadığı ciddi sakatlıklarla herkesi üzen Becao için de dönüş tarihi bekleniyor. Sahalara dönse dahi performansını ne zaman tam kapasiteyle göstereceği konusunda yapılacak istişareler sonrasında eğer geç bir tarih ortaya çıkarsa talipleri beklenebilir. Ancak Jose Mourinho deneyimli stopere oldukça güveniyor.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

DUSAN TADIC NETLEŞMEDİ

İki sezondur skor yükünü üstlenen isimlerden biri olan Dusan Tadic'in de sözleşmesi sona eriyor. Sırp futbolcunun durumu kesinleşmiş değil. Son dönemde taraftarlardan tepki görmesi de bu kararda etkin rol oynayacak.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

KOSTIC KARARI VERİLDİ

Yönetimin masasındaki ikinci isim de Filip Kostic. Sırp yıldızın farklı bölgelerde forma giymesi ve yedek kalmasına rağmen sıkıntı çıkarmaması herkesin takdirini kazandı. Sezonun bitmesinin ardından İtalyan ekibinin kapısı çalınacak ve bonservisinin alınması için teklif yapılacak.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Filip Kostic, oynadığı 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken 6 maçta ise arkadaşlarına gol pası verdi.

Fenerbahçe’de karar verildi! Transferi için harekete geçilecek

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