Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi

DROGBA'DAN DESTEK
Yaşanan gelişmelerden sonra bir paylaşımda bulunan sarı kırmızılı kulübün efsane golcüsü Didier Drogba, eski hocasına sahip çıktı.
Fildişili futbolcu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı; "Benim sarı kırmızılı formayı gururla giydiğimi ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi herkes bilir
Hepimiz futbolun ne büyük bir tutku olduğunu ve rekabetin zaman zaman nasıl alevlendiğini biliyoruz. Ben de bunu yaşama şansına sahip oldum.
Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları görüyorum. Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı.
Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya uğraşalım!
'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki Hadi ama arkadaşlar."
İRFAN CAN VE MERT HAKAN İÇİN ŞİKAYET
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulundu. Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın Osimhen'e yönelik hareketi ve İrfan Can Eğribayat'ın küfürlü ifadeleri nedeniyle hukuki girişimde bulundu. Şikayet dosyasını TFF'nin hukuk departmanına sunan Galatasaray, gerekli disiplin sürecinin başlatılmasını talep etti.
Özellikle kaledeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can'ın ceza alması, kritik süreçte Mourinho'nun elini zayıflatabilir.
2 MAÇ EVİNDE OYNAYACAK
Galatasaray derbisinden yenilmeden çıkan Fenerbahçe, gözünü evinde oynayacağı iki maça çevirdi. Sarı lacivertliler Antalyaspor'u Kadıköy'de ağırladıktan sonraki haftayı bay geçecek. Ardından Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum deplasmanından çıkacak sarı lacivertliler bu kez derbide kozlarını Trabzonspor ile paylaşacak.
LEVENT MERCAN'DAN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Levent Mercan, Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı. Antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan sol bek, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.