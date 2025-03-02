SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Derbiden beraberlik çıkararak avantajını ikili averajla birleştiren Cimbom, lacivert beyazlıları da yenerek yoluna devam etmek ve namağlup ünvanını korumak amacında. Kasımpaşa - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 14:58 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 15:57
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Kasımpaşa - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacakDünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak

Galatasaray ZTK'da Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı (AA)Galatasaray ZTK'da Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı (AA)

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İLK YARIDA BERABERE KALDILAR

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. RAMS Park'taki karşılaşmada Galatasaray, ilk 34 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle skoru eşitlemeyi başardı. Bu mücadele, Galatasaray'ın sezon içinde ilk kez puan kaybı yaşadığı maç oldu.

Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

OKAN BURUK KULÜBEDE YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası almıştı. TFF Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi ve Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekiyor.

Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu da ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 27. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İKİ SAKAT VAR

Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata ve Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Morata, son 4 resmi maçta takımdan uzak kalırken, Jakobs ise son 9 karşılaşmada görev yapamadı.

Dries Mertens (AA)Dries Mertens (AA)

23 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 deplasman maçında mağlup olmadı. Son dış saha yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, ardından çıktığı 23 deplasman mücadelesinde 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Przemyslaw Frankowski (AA)Przemyslaw Frankowski (AA)

SON 2 KARŞILAŞMADA GOL ATAMADI

Galatasaray, son iki resmi maçında gol atma başarısı gösteremedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında Young Boys ile oynanan maçtan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol atan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 0-0 sona eren maçla bu serisini kaybetti. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maç da golsüz tamamlandı. Bu iki maçta savunmada başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, hücumda ise gol bulmakta zorlandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım
Getir
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı! PJAK’dan pazarlık kokan açıklama
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alınan Cem Köksal serbest bırakıldı
10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | ABD’den skandal hamle
TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!
Kandil şark kurnazlığı peşinde! Öcalan’dan gelen kongre ve fesih çağrısına sinsiliklerle dolu bahane... Terör baronlarının son çırpınışı
Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu gözaltısı! Ben artık yaşayamıyorum deyip video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler
Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi
Siyah zeytinde deterjan! Bir gecede siyahlaştırmak için skandal yöntem! Gıda teröristleri bu kadarına da pes dedirtti
ATM’lerde yüz tanıma dönemi! Para çekenler dikkat! Dolandırıcılığın önüne geçilecek
Zorlu Holding Türkiye’de cepleri doldurup paraları İsrail’e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...