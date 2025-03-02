Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

Victor Osimhen (AA) İLK YARIDA BERABERE KALDILAR Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. RAMS Park'taki karşılaşmada Galatasaray, ilk 34 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle skoru eşitlemeyi başardı. Bu mücadele, Galatasaray'ın sezon içinde ilk kez puan kaybı yaşadığı maç oldu.

Ahmed Kutucu (AA) OKAN BURUK KULÜBEDE YOK Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası almıştı. TFF Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi ve Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekiyor. Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu da ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 27. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen (AA) İKİ SAKAT VAR Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata ve Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Morata, son 4 resmi maçta takımdan uzak kalırken, Jakobs ise son 9 karşılaşmada görev yapamadı.

Dries Mertens (AA) 23 MAÇLIK SERİ Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 deplasman maçında mağlup olmadı. Son dış saha yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, ardından çıktığı 23 deplasman mücadelesinde 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Przemyslaw Frankowski (AA) SON 2 KARŞILAŞMADA GOL ATAMADI Galatasaray, son iki resmi maçında gol atma başarısı gösteremedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında Young Boys ile oynanan maçtan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol atan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 0-0 sona eren maçla bu serisini kaybetti. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maç da golsüz tamamlandı. Bu iki maçta savunmada başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, hücumda ise gol bulmakta zorlandı.