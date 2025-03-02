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Kasımpaşa 3-3 Galatasaray (ÖZET) Maçtan dakikalar

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken, iki takım da üçer golle sahadan birer puanla ayrıldı.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 18:45 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 18:57
Kasımpaşa 3-3 Galatasaray ÖZET Maçtan dakikalar

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Galatasaray mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu ve henüz 12. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. İlk yarıda rakibine net pozisyon şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip, devreyi 1-0 önde tamamladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İkinci yarıya Kasımpaşa daha etkili başladı. 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in attığı golle skora denge geldi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Galatasaray, bu gole 69. dakikada Davinson Sanchez'in kafa golüyle cevap verdi ve durumu 2-2 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece iki dakika sonra Osimhen'in fırsatçılığı sayesinde 3-2 öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatasını iyi değerlendiren Nijeryalı yıldız, takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin son anlarında Kasımpaşa penaltı kazandı. 85. dakikada Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Haris Hajradinovic hata yapmadı ve skoru 3-3'e getirdi.

Son dakikalarda iki takım da galibiyet golü için yüklense de mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 65'e yükseltirken, Kasımpaşa 32 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Fall'ın sağ kanattan yaptığı ortada Brekalo arka direkte topu kontrol etti, dar açıdan vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

9' Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında Osimhen ve kaleci Gianniotis topa hareketlendi, Osimhen yerde kaldı. Hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

12' GOOL! Osimhen penaltıdan topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak Galatasaray'ı öne geçirdi. (0-1)

24' Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşu Brekalo'nun önünde kaldı, sol çaprazdan yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.

26' Gökhan Gül'ün pasında savunma arkasına sarkan Fall'ın yerden vuruşunu Muslera çıkardı.

28' Galatasaray gole yaklaştı! Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa Abdülkerim Bardakcı kayarak dokundu ancak kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

32' Hajradinovic'in pasında Winck ceza sahası dışından plase bir vuruş yaptı, Muslera son anda topu kornere çeldi.

52' GOOL! Kasımpaşa beraberliği yakaladı! Mortadha Ben Ouanes'in ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu. (1-1)

61' GOOL! Kasımpaşa öne geçti! Josip Brekalo ceza sahası içinde kaleyi karşısına alıp sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (2-1)

69' GOOL! Galatasaray eşitliği sağladı! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. (2-2)

71' GOOL! Galatasaray tekrar öne geçti! Muslera'nın uzun degajında savunma hatasından yararlanan Osimhen, ceza sahasında topu kontrol edip ağlarla buluşturdu. (2-3)

85' PENALTI ve GOOL! Cuesta'nın ceza sahasında Can Keleş'i formasından çekmesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi. Hajradinovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu. (3-3)

90+3' Son dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı, Fall'un ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

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