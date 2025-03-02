Kasımpaşa 3-3 Galatasaray (ÖZET) Maçtan dakikalar

Galatasaray mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu ve henüz 12. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. İlk yarıda rakibine net pozisyon şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip, devreyi 1-0 önde tamamladı.

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İkinci yarıya Kasımpaşa daha etkili başladı. 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in attığı golle skora denge geldi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Galatasaray, bu gole 69. dakikada Davinson Sanchez'in kafa golüyle cevap verdi ve durumu 2-2 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece iki dakika sonra Osimhen'in fırsatçılığı sayesinde 3-2 öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatasını iyi değerlendiren Nijeryalı yıldız, takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin son anlarında Kasımpaşa penaltı kazandı. 85. dakikada Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Haris Hajradinovic hata yapmadı ve skoru 3-3'e getirdi.

Son dakikalarda iki takım da galibiyet golü için yüklense de mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 65'e yükseltirken, Kasımpaşa 32 puana ulaştı.