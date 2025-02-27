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Victor Osimhen yıldız ismi rahatsız edecek! Transferde flaş iddia

Premier Lig’de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve beklentilerin altında kalan Manchester United, yeni sene için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı Şeytanlar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen’i ilk hedef olarak belirledi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 19:36 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 19:36
Victor Osimhen yıldız ismi rahatsız edecek! Transferde flaş iddia

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İngiliz devi, Nijeryalı golcü için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in serbest kalma bedeli 62 milyon Pound. Manchester United, bu rakamı ödemeye istekli ve kısa süre içinde İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)

HEDEF ZİRVE

Osimhen, Napoli formasıyla Serie A'da harikalar yaratmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ancak yaşanan sıkıntılı süreç ve Napoli'nin kendisiyle devam etmek istememesi nedeniyle yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali güçlenmiş durumda. Manchester United, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer ederek hücum hattını güçlendirmek ve yeniden zirveye oynamak istiyor.

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)

400 BİN POUND ŞARTI

Daily Express'in haberine göre Victor Osimhen'in Manchester United'a transfer olmak için belirlediği en önemli şart, yıllık en az 10 milyon euro kazanmak. Bu rakam, haftalık 400 bin Pound gibi dev bir maaşa denk geliyor.

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)

FERNANDES RAHATSIZ OLABİLİR

Eğer United, Osimhen'in bu maaş talebini kabul ederse, Nijeryalı golcü takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak. Casemiro'nun ayrılığı halinde, takımın en çok kazanan futbolcusu konumuna geçecek olan Bruno Fernandes'in bu durumdan rahatsız olabileceği konuşuluyor.

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)

UNITED İÇİN ÇOK BÜYÜK TRANSFER

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, bu sezon istikrarsız bir performans sergileyerek ligde 14. sıraya kadar geriledi. Gol yollarındaki verimsizlik, takımın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Rasmus Højlund'un tek başına yeterli olamaması nedeniyle Osimhen transferi, Manchester United için büyük bir hamle olacak.

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)

GÖZLER GÖRÜŞMEDE

Kırmızı Şeytanlar, Osimhen transferini tamamlayarak yeni sezonda şampiyonluk yarışına geri dönmek ve eski gücüne kavuşmak istiyor. Napoli ile yapılacak görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

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