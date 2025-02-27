Victor Osimhen yıldız ismi rahatsız edecek! Transferde flaş iddia

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)
FERNANDES RAHATSIZ OLABİLİR
Eğer United, Osimhen'in bu maaş talebini kabul ederse, Nijeryalı golcü takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak. Casemiro'nun ayrılığı halinde, takımın en çok kazanan futbolcusu konumuna geçecek olan Bruno Fernandes'in bu durumdan rahatsız olabileceği konuşuluyor.
Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)
UNITED İÇİN ÇOK BÜYÜK TRANSFER
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, bu sezon istikrarsız bir performans sergileyerek ligde 14. sıraya kadar geriledi. Gol yollarındaki verimsizlik, takımın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Rasmus Højlund'un tek başına yeterli olamaması nedeniyle Osimhen transferi, Manchester United için büyük bir hamle olacak.
Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)
GÖZLER GÖRÜŞMEDE
Kırmızı Şeytanlar, Osimhen transferini tamamlayarak yeni sezonda şampiyonluk yarışına geri dönmek ve eski gücüne kavuşmak istiyor. Napoli ile yapılacak görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.