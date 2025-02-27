Victor Osimhen yıldız ismi rahatsız edecek! Transferde flaş iddia

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İngiliz devi, Nijeryalı golcü için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in serbest kalma bedeli 62 milyon Pound. Manchester United, bu rakamı ödemeye istekli ve kısa süre içinde İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv) HEDEF ZİRVE Osimhen, Napoli formasıyla Serie A'da harikalar yaratmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ancak yaşanan sıkıntılı süreç ve Napoli'nin kendisiyle devam etmek istememesi nedeniyle yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali güçlenmiş durumda. Manchester United, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer ederek hücum hattını güçlendirmek ve yeniden zirveye oynamak istiyor.