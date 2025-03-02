Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk istiyor (İHA)

KANARYA NAMAĞLUP

Bu sezon resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de son 10 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Galatasaray deplasmanında berabere kalırken, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ekip, haftaya 58 puanla 2. sırada girerken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Antalyaspor ile oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.