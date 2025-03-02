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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler kazanarak iddiasını sürdürmek ve Rangers maçı öncesinde moral bulmak amacında. Jose Mourinho, zorlu randevu öncesinde kararını verdi ve ilk  11'ini belirledi. Fenerbahçe - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 19:25 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 19:32
Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı ZTK'da 4-1 yendi (AA)Fenerbahçe Gaziantep FK'yı ZTK'da 4-1 yendi (AA)

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Skrniar, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

ANTALYASPOR:

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk istiyor (İHA)Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk istiyor (İHA)

KANARYA NAMAĞLUP

Bu sezon resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de son 10 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Galatasaray deplasmanında berabere kalırken, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ekip, haftaya 58 puanla 2. sırada girerken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Antalyaspor ile oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından aldığı 2 maçlık cezanın sonuncusunu Antalyaspor karşısında çekecek. Portekizli çalıştırıcı, ligde Samsunspor maçıyla takımının başına dönecek.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

3 EKSİK 3 SINIRDA

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamıyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, bu zorlu mücadelede forma giyemiyor. Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Antalyaspor maçında kart görmeleri durumunda Samsunspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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