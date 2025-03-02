Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Skrniar, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
ANTALYASPOR:
KANARYA NAMAĞLUP
Bu sezon resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de son 10 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Galatasaray deplasmanında berabere kalırken, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ekip, haftaya 58 puanla 2. sırada girerken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Antalyaspor ile oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
MOURINHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından aldığı 2 maçlık cezanın sonuncusunu Antalyaspor karşısında çekecek. Portekizli çalıştırıcı, ligde Samsunspor maçıyla takımının başına dönecek.
3 EKSİK 3 SINIRDA
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamıyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, bu zorlu mücadelede forma giyemiyor. Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Antalyaspor maçında kart görmeleri durumunda Samsunspor karşılaşmasında oynayamayacak.