Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor maç sonucu || Maçtan dakikalar

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FENERBAHÇE 3-0 ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 9. dakikada Mert Müldür'ün golüyle öne geçti. 26. dakikada Dusan Tadic farkı ikiye çıkarırken, 30. dakikada En-Nesyri skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 61'e yükselterek lider Galatasaray ile farkı 4'e indirdi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.