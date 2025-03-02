Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor maç sonucu || Maçtan dakikalar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İlk yarıda bulduğu üç golle maçı erken koparan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İlk yarıda bulduğu üç golle maçı erken koparan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 9. dakikada Mert Müldür'ün golüyle öne geçti. 26. dakikada Dusan Tadic farkı ikiye çıkarırken, 30. dakikada En-Nesyri skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 61'e yükselterek lider Galatasaray ile farkı 4'e indirdi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.
9. dakika: Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu. (1-0)
26. dakika: Dzeko'nun ortasında Çağlar topu indirdi, Tadic düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. (2-0)
30. dakika: Kostic'in şutunda kaleciden dönen topu En-Nesyri tamamladı. (3-0)
43. dakika: Oğuz'un ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Kenan kornere çeldi.
56. dakika: Szymanski'nin köşe vuruşunda Mert'in kafa vuruşunu kaleci Kenan son anda çıkardı.
69. dakika: Talisca'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Kenan kontrol etti.
82. dakika: Tadic'in ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş az farkla auta çıktı.