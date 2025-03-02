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Karadeniz'de 3 puanla 3 gol! Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-1 glaip ayrıldı. Karadeniz ekibinin gollerini Rachid Ghezzal, Ali Sowe ve Ibrahim Olawoyin kaydetti.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 15:28
Karadeniz’de 3 puanla 3 gol! Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 5-2 yenilerek turnuvaya veda eden Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de hata yapmadı. Yeşil mavililer, evinde konuk ettiği Alanyaspor karşısında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini Rachid Ghezzal açtı. Cezayirli futbolcu sol ayağıyla jeneriklik bir gol atarak 46'da takımını 1-0 öne geçirdi. 65'te Andraz Sporar penaltıdan skoru eşitledi ancak 71'de Ali Sowe takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Günün yıldızı Ibrahim Olawoyin de dakikalar 85'i gösterirken savunma arkasına atılan topla bilikte Karadeniz temsilcisinin 3. golünü kaydetti. Maç 3-1 sona erdi.

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