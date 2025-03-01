PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

SÜPER LİG | Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman? Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında Darüşşafaka Lassa’yı konuk ederek galibiyet için ter dökecek. Peki, bu önemli karşılaşma ne zaman başlayacak ve basketbolseverler hangi kanalda izleyebilecek? İşte Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına ilişkin tüm detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 14:09
SÜPER LİG | Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman? Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında Darüşşafaka Lassa'yı konuk ederek galibiyet için ter dökecek. İşte Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına ilişkin merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 19. maçında Darüşşafaka Lassa'yı konuk ediyor. 1 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 13.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan mücadele beIN Sports kanalında canlı izlenebiir. Karşılaşmayı Can Mavisu, Serdar Ünal, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetiyor.

(Kaynak: Google)(Kaynak: Google)

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı kaç kaç?

Anlık skor yukarıdaki gibidir. Maç bitiminde güncellenecektir.