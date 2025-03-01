SÜPER LİG | Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman? Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında Darüşşafaka Lassa'yı konuk ederek galibiyet için ter dökecek. İşte Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına ilişkin merak edilenler.