SÜPER LİG | Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman? Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında Darüşşafaka Lassa'yı konuk ederek galibiyet için ter dökecek. İşte Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına ilişkin merak edilenler.
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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 19. maçında Darüşşafaka Lassa'yı konuk ediyor. 1 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 13.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan mücadele beIN Sports kanalında canlı izlenebiir. Karşılaşmayı Can Mavisu, Serdar Ünal, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetiyor.
(Kaynak: Google)
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı kaç kaç?
Anlık skor yukarıdaki gibidir. Maç bitiminde güncellenecektir.