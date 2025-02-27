Kasımpaşa - Göztepe | CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ege, Adnan, Taylan Utku, Yusnu Emre, Serhat, Yaman, Sarp, Yusuf, Sinan, Atakan, Muhammed

GÖZTEPE: Lis, Heliton, Koray, Furkan, Sangare, Djalma Silva, Victor Hugo, Matsuki, Ahmed, Doğan, Juan

Göztepe Kasımpaşa'yı ligde 5-0 yenmişti (Takvim Foto Arşiv)

GÖZTEPE 2'DE 2 YAPTI

İstanbul'daki karşılaşma öncesinde Göztepe oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı. İzmi temsilcisi Erzurumspor'u deplasmanda, Gaziantep FK'yı ise evinde 1-0'lık sonuçlarla geçerek 6 puan topladı ve Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise U19 takımıyla yer aldığı organizasyonda Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbulspor'a da 2-0 yenildi ve puanı bulunmuyor.