Şenol Güneş kadro istikrarını yakalamak istiyor!

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, göreve geldiği günden bu yana istikrarlı bir kadronun hayalini kuruyor. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamayan deneyimli teknik adam, sezonun kalan bölümü için umudunu koruyor.



Süper Lig'de son oynanan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçlarında aynı kadro ile sahadan galibiyetle ayrılan Şenol Güneş, Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında da kadroyu korumak istiyor.



İSKELET KADRO HAZIRLANIYOR

Kadro istikrarı konusunda Rizespor maçı sonrası "Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirilmesi lazım" diyen Şenol Güneş, aynı kadroda ısrar edeceğinin mesajını vermişti.



Ligin kalan bölümünde hem kadro hem de oyun istikrarı yakalama arzusu içinde olan Güneş, böylelikle gelecek sezonun da iskelet kadrosunu oluşturmanın planlarını yapıyor.



ŞİMDİ KAZANMA ZAMANI

Pazartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Bordo- Mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.



Karadeniz ekibi Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

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