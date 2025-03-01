PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Futbolda kurallar değişiyor! IFAB açıkladı: Kaleciler ve 8 saniye kuralı...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugün yapılan toplantının ardından 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek yeni futbol kurallarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 17:47 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 17:47
Futbolda kurallar değişiyor! IFAB açıkladı: Kaleciler ve 8 saniye kuralı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

IFAB, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek yeni futbol kurallarını açıkladı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugün yapılan toplantının ardından 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek yeni futbol kurallarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugün yapılan toplantının ardından 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek yeni futbol kurallarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE ALINAN O KARARLAR

- Kaleci topu elinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takım lehine korner kararı verilecek.

- Hakemle sadece takım kaptanları konuşacak.

- Ofsaytta 'Wenger' tavsiyesi bazı FIFA karşılaşmalarında test edilecek.

- Müsabakalarda artık hakemin bir VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği bulunacak.

- Bir takımın yetkilisi, yedek oyuncusu, değiştirilen oyuncusu ya da geçici olarak oyun alanı dışında olan bir oyuncusu, oyun alanını terk ederken topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, disiplin yaptırımı olmayan bir endirekt serbest vuruş verilir.

IFAB'ın aldığı bu kararlar, 14 Haziran 2025'te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan itibaren yürürlüğe girecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN