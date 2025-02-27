Eyüpspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

Eyüpspor ile Başakşehir , Spoint Ümraniye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin mücadelesinde tek hedef galibiyet. Gözler ise Rams Park'ta olacak.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

EYÜPSPOR: Berke, Claro, Robin, Umut, Dorukhan, Halil, Emre, Yalçın, Stepanenko, Ampem, Umut Bozok

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Opoku, Duarte, Ba, Ömer Ali, Kemen, Crespo, Umut Güneş, Yusuf, Piatek, Brnic

Deniz Türüç (AA)

İKİ TAKIMIN DA İDDİASI VAR

Ev sahibi Eyüpspor ilk hafta maçında Boluspor'u evinde 1-0 yenerek galibiyetle başlamıştı. Ancak Konyaspor karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 3 puanı bulunuyor. Başakşehir ise Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti. 4 puanı var.