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Eyüpspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. C Grubu'nun son mücadelesinde Eyüpspor ile Başakşehir kozlarını Ümraniye'de paylaşıyor. İki takımın da hedefi, Rams Park'taki mücadeleden çıkacak sonuca göre adını çeyrek finale yazdırabilmek. A Spor'dan yayınlanan Eyüpspor - Başakşehir karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:57
Eyüpspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

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Eyüpspor ile Başakşehir, Spoint Ümraniye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin mücadelesinde tek hedef galibiyet. Gözler ise Rams Park'ta olacak.

ASpor CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

A Spor'dan yayınlanan Eyüpspor - Başakşehir karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

EYÜPSPOR: Berke, Claro, Robin, Umut, Dorukhan, Halil, Emre, Yalçın, Stepanenko, Ampem, Umut Bozok

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Opoku, Duarte, Ba, Ömer Ali, Kemen, Crespo, Umut Güneş, Yusuf, Piatek, Brnic

Deniz Türüç (AA)Deniz Türüç (AA)

İKİ TAKIMIN DA İDDİASI VAR

Ev sahibi Eyüpspor ilk hafta maçında Boluspor'u evinde 1-0 yenerek galibiyetle başlamıştı. Ancak Konyaspor karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 3 puanı bulunuyor. Başakşehir ise Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti. 4 puanı var.