Fenerbahçe’den Galatasaray’a1 milyon 907 bin TL’lik tazminat davası!

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi.