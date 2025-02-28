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Fenerbahçe'den Galatasaray'a1 milyon 907 bin TL'lik tazminat davası!

Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yönelik saldırı nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne 1 milyon 907 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 19:16
Fenerbahçe’den Galatasaray’a1 milyon 907 bin TL’lik tazminat davası!

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Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a manevi tazminat davası | Ekran GörüntüsüFenerbahçe'den Galatasaray'a manevi tazminat davası | Ekran Görüntüsü


Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

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