Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.
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BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Mane, Cardoso, Nazon
KARTAL 41 PUANDA
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 23 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 41 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş, son 8 maçında 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
EKSİKLER VAR
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Kayserispor maçında kart görmeleri halinde, 27. haftada Gaziantep FK karşısında cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR REKABETİ
İki takım, 1973-1974 sezonundan itibaren 47 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 28'ini kazanırken, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrıldı. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Kayserispor 43 gol kaydetti.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı bu maçların 18'ini kazanırken, Kayserispor sadece 2 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maç ise berabere tamamlandı.
Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 Süper Lig karşılaşmasında mağlup olmadı. Bu süreçte 8 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 1 kez berabere kaldı.
İki takım arasındaki en farklı galibiyetlerden biri, Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda 3-0'lık galibiyetle Beşiktaş'a karşı en farklı zaferini elde etti. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar ise iki ekip arasındaki en gollü mücadeleler olarak kayıtlara geçti.