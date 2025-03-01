Beşiktaş , Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor 'u konuk edecek. Ligde 23 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 41 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş, son 8 maçında 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Kayserispor maçında kart görmeleri halinde, 27. haftada Gaziantep FK karşısında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı (DHA)

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR REKABETİ

İki takım, 1973-1974 sezonundan itibaren 47 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 28'ini kazanırken, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrıldı. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Kayserispor 43 gol kaydetti.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı bu maçların 18'ini kazanırken, Kayserispor sadece 2 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maç ise berabere tamamlandı.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 Süper Lig karşılaşmasında mağlup olmadı. Bu süreçte 8 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 1 kez berabere kaldı.

İki takım arasındaki en farklı galibiyetlerden biri, Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda 3-0'lık galibiyetle Beşiktaş'a karşı en farklı zaferini elde etti. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar ise iki ekip arasındaki en gollü mücadeleler olarak kayıtlara geçti.