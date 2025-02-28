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Fenerbahçe'nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! "İmdat düğmesi"

Trendyol Süper Lig'de şampyionluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA iAvrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kanarya, zorlu randeuvdn 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 9'a yükseltip adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Jose Mourinho ve öğrencilerini değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:02
Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maça 6 puanla başlayan Kanarya, deplasmanda elde ettiği galibiyetle birlikte grubunu lider tamamladı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (2), Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic kaydetti. Ayrıca 3 maçta sadece 1 gol yenilmesi de herkesi memnun etti.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

3 kulvarda da hedefini zirve olarak belirleyen Kanarya'nın son oynadığı Gaziantep FK mücadelesi sonrası spor yazarları da önemli ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

MUSTAFA ÇULCU: TAKTİĞİ ÇÖZMEKTE ZORLANIYORUZ

Fenerbahçe derbi kadrosundan 5 farklı isim ile maça başladı. Zengin oyuncu havuzu ve oyuncuların yüksek güncel performansları ile zorlanmadan oynuyorlar ve kazanarak devam ediyorlar. Mourinho şanslı, müthiş bir kadro zenginliğine sahip. Bu zenginlikten üç tane 11 çıkar üçü de ilk üç içinde olur şampiyonluğa oynar. Maçta tempo düşüktü ama güzel goller ve En-Nesyri'nin estetik golü vardı. Fenerbahçe'de çıkana girene bakıyoruz baş döndürücü isimler ama oyun taktiğini çözmekte zorlanıyoruz. Yedikleri gol de bunu gösteriyor. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi çeyrek finale çıktı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

Yasin Kol bu sezon 11 Süper Lig, 7 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ile en çok maç alan hakem. Fenerbahçe'nin en son 16 Nisan 2022'de Göztepe maçına çıkmış. Bu maç onun kendini gösterme maçı. Lakin gamsız, dinamizm, iştah, istek yok. Uzun ara sonrası bu maçı yakalamışım sahada basmadık yer bırakmam ama o ortadan çıkmadı. 10 metre sağa, 10 metre sola mini mini adımlarla tüm çimleri ezdi. Sahanın en az koşanı oldu. G.Antep 44 ve 55'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Gösterdiği doğru kartların yanında göstermedikleri var. Sorun yaratmadan idare etti. Bu iklimde buna da razıyız.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

İLKER YAĞCIOĞLU: ZORLANMADAN ÇEYREK FİNALE

ŞUBAT ayındaki yoğun maç temposunda bu kez sıradaki rakip Antep'ti. Mourinho da maça rotasyonlu bir kadroyla başladı ama gördük ki Fenerbahçe de sistem oturmuş ve kim oynarsa oynasın oyun değişmiyor. Dün akşam da öyle oldu. Fenerbahçe ilk 45 dakikadaki oyunuyla maçı bitirdi. Sonraki bölümlerde de açıkçası idare etti ve maçı tamamladı. Talisca'nın 2 gol atması, En Nesyri'nin 1 asist ve harika bir golle maçı tamamlaması, İrfan'ında En Nesyri'nin golündeki asisti son derece güzeldi. Maç zaten 3-0'dan sonra antrenman havasına büründü ve Fenerbahçe zormanmadan 3 puana ulaşmayı bildi. Genç Yusuf'un her maç üzerine koyarak devam ettiğini görmek sevindirici. Bu şekilde devam ettiği takdirde ya Fenerbahçe'de efsanelerin arasına girer ya da kısa sürede Avrupa'nın üst düzey takımlarından birine transfer olur. Sarı- Lacivertliler kupada 3'te 3 yaparak zorlanmadan çeyrek finalde yükseldi. Derbinin berabere bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin ligde puan kaybına tahammülü kalmadı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

Evet Galatasaray'ın fikstürü daha zor.
Puan kaybedecektir ama Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Bu nedenle özellikle ön bölgedeki skor üreten oyunculara çok ihtiyacı var. En Nesyri, Dzeko ve Tadic işlerini yapıyor ama bunlara Talisca ve İrfan Can Kahveci'nin de muhakkak katılması lazım ki yoğun maç temposunda ihtiyaç anında üzerlerine düşeni yapabilsinler.

"Mourinho rotasyon da yapsa takımın sistemi oturmuş oyun değişmiyor.
Kahveci ve Talisca'nın daha çok skor katkısı yapması lazım"

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

GÜRCAN BİLGİÇ: EKSİKSİZ UYUM

Mourinho, kadro genişliğini kullanıp, yıprananları da bakıma almak için merkezi çok bozmadan rotasyonlarını yaptı. Kazanmaları gerektiğinin farkındaydılar, "altı Türk oyuncu" ilk on birde yerini aldı. Uzun zamandır gözlerden uzak olan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan'ı değerlendirme şansı yakalandığı gibi, devre arasının gözde transferi Talisca da ön taraftaki "imdat düğmesi" olarak sahadaydı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

Rakibi kalelerine getirmeden, oyunun temposunu da doğru ayarlayıp, yükseltmeden; üç gol buldular. Üçü de "usta işi" kesilen cezalardı. İlk golde başlangıç pası, ikincisinde direkt asist İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bu maç özelinde Fred de en verimli oyuncuydu. Üç golde de ceza alanı içindeydi. Top rakibe geçtiğinde de ilk dalgakıran oldu. Doğru koşular, alan kapamalar ve ihtiyacı olana seçenek olarak sahadaydı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

Ve Oğuz Aydın… Sol bek başladı, sağ bek olarak bitirdi. Bir asist yaptı, bir tanesini En-Nesyri harcadı. Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra, ofansif bölgeden, hücum aklı olan, çok yönlü bir defans oyuncusu inşa ediyorlar.

Öteki İrfan Can… Eğribayat olan, ikinci yarıda skoru korumak isteyen oyun anlayışının getirdiği zaaflarda iki önemli kurtarış yaptı. Yenilen gol ise En Nesyri'nin hediyesiydi.

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

Mourinho maçtan mutlu olacaktır. Çünkü takım değişse bile onun aklındaki kurguyu koruyor, aynı disipliniverimi gösteriyor. Yenilen gole de çok kızacaktır. Bu emeğin, böyle bir hatası olmamalıydı.

Kulübede olmayan Livakovic, kullanılmayan Cenk Tosun… Haberci hislerim bu durumu normal karşılamıyor. Bakalım ne çıkacak?

Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi

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