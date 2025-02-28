Fenerbahçe'nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! "İmdat düğmesi"

MUSTAFA ÇULCU: TAKTİĞİ ÇÖZMEKTE ZORLANIYORUZ Fenerbahçe derbi kadrosundan 5 farklı isim ile maça başladı. Zengin oyuncu havuzu ve oyuncuların yüksek güncel performansları ile zorlanmadan oynuyorlar ve kazanarak devam ediyorlar. Mourinho şanslı, müthiş bir kadro zenginliğine sahip. Bu zenginlikten üç tane 11 çıkar üçü de ilk üç içinde olur şampiyonluğa oynar. Maçta tempo düşüktü ama güzel goller ve En-Nesyri'nin estetik golü vardı. Fenerbahçe'de çıkana girene bakıyoruz baş döndürücü isimler ama oyun taktiğini çözmekte zorlanıyoruz. Yedikleri gol de bunu gösteriyor. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi çeyrek finale çıktı.

Yasin Kol bu sezon 11 Süper Lig, 7 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ile en çok maç alan hakem. Fenerbahçe'nin en son 16 Nisan 2022'de Göztepe maçına çıkmış. Bu maç onun kendini gösterme maçı. Lakin gamsız, dinamizm, iştah, istek yok. Uzun ara sonrası bu maçı yakalamışım sahada basmadık yer bırakmam ama o ortadan çıkmadı. 10 metre sağa, 10 metre sola mini mini adımlarla tüm çimleri ezdi. Sahanın en az koşanı oldu. G.Antep 44 ve 55'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Gösterdiği doğru kartların yanında göstermedikleri var. Sorun yaratmadan idare etti. Bu iklimde buna da razıyız.

İLKER YAĞCIOĞLU: ZORLANMADAN ÇEYREK FİNALE ŞUBAT ayındaki yoğun maç temposunda bu kez sıradaki rakip Antep'ti. Mourinho da maça rotasyonlu bir kadroyla başladı ama gördük ki Fenerbahçe de sistem oturmuş ve kim oynarsa oynasın oyun değişmiyor. Dün akşam da öyle oldu. Fenerbahçe ilk 45 dakikadaki oyunuyla maçı bitirdi. Sonraki bölümlerde de açıkçası idare etti ve maçı tamamladı. Talisca'nın 2 gol atması, En Nesyri'nin 1 asist ve harika bir golle maçı tamamlaması, İrfan'ında En Nesyri'nin golündeki asisti son derece güzeldi. Maç zaten 3-0'dan sonra antrenman havasına büründü ve Fenerbahçe zormanmadan 3 puana ulaşmayı bildi. Genç Yusuf'un her maç üzerine koyarak devam ettiğini görmek sevindirici. Bu şekilde devam ettiği takdirde ya Fenerbahçe'de efsanelerin arasına girer ya da kısa sürede Avrupa'nın üst düzey takımlarından birine transfer olur. Sarı- Lacivertliler kupada 3'te 3 yaparak zorlanmadan çeyrek finalde yükseldi. Derbinin berabere bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin ligde puan kaybına tahammülü kalmadı.

Evet Galatasaray'ın fikstürü daha zor.

Puan kaybedecektir ama Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Bu nedenle özellikle ön bölgedeki skor üreten oyunculara çok ihtiyacı var. En Nesyri, Dzeko ve Tadic işlerini yapıyor ama bunlara Talisca ve İrfan Can Kahveci'nin de muhakkak katılması lazım ki yoğun maç temposunda ihtiyaç anında üzerlerine düşeni yapabilsinler. "Mourinho rotasyon da yapsa takımın sistemi oturmuş oyun değişmiyor.

Kahveci ve Talisca'nın daha çok skor katkısı yapması lazım"