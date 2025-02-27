25 maçlık seri Cimbom’u Avrupa’nın zirvesine taşıdı!

Derbiden istediği skoru alarak çıkan ve son 12 maça Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray çok önemli bir seriyi devam ettiriyor. Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 25 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

SADECE 4 BERABERLİK

Son olarak geçtiğimiz sezonun bitimine 1 hafta kala sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Cimbom'un o günden bu yana bileğini bükebilen olmadı.

25 maçta tam 21 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek müthiş bir performans sergileyen Okan Buruk'un ekibi yenilmezlik serisi ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Avrupa'nın 8 büyük ligi dikkate alındığında PSG ile birlikte ilk sırada yer alan Galatasaray gözünü yenilgisiz şampiyonluğa dikmiş durumda. Sıralamada 23 maçlık serisiyle Liverpool, 21 maçlık serisiyle Bayer Leverkusen ve 16 maçlık serisiyle Athletic Bilbao da yer alıyor.





BÜYÜK REKOR BEŞİKTAŞ'TA

Süper Lig tarihinin bu alanda rekoru ise Beşiktaş'ta. Siyah-Beyazlılar, Nisan 1991 ve Aralık 1992 arasında tam 48 maç yenilmemişti.

Galatasaray'ın tarihteki en uzun serisi ise 37 maç. Cimbom Haziran 1985 ve Ağustos 1986 arasında 37 maçtan mağlup olmadan ayrılmayı başarmıştı. Okan Buruk'un bu rekoru da kırıp kırmayacağı merak konusu.