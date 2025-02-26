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Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun son maçları oynanıyor. Ankaragücü ile Alanyaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Akdeniz temsilcisi adını son 8'e yazdırmak ve yoluna devam ettirmek amacında. A2'den yayınlanan Ankaragücü - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 20:23 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 20:23
Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI YAYIN

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Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk oluyor. Trabzonspor'a 3-0 yenildikten sonra Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Antalya temsilcisinde tek hedef çeyrek finale kalabilmek.

A2TV CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

A2'den yayınlanan Ankaragücü - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ANKARAGÜCÜ: Erten, Miraç, Diogo, Mesut, Ali Kaan, Cm, Enes, Rakoczy, Sıraç, Owusu, Renaldo

ALANYASPOR: Yusuf, Lima, Enes, COrdova, Sporar, Hwang, Janvier, Fatih, Balkıvec, Makouta, Vilhena

Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

27 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor