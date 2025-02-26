Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk oluyor. Trabzonspor'a 3-0 yenildikten sonra Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Antalya temsilcisinde tek hedef çeyrek finale kalabilmek.
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A2'den yayınlanan Ankaragücü - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ANKARAGÜCÜ: Erten, Miraç, Diogo, Mesut, Ali Kaan, Cm, Enes, Rakoczy, Sıraç, Owusu, Renaldo
ALANYASPOR: Yusuf, Lima, Enes, COrdova, Sporar, Hwang, Janvier, Fatih, Balkıvec, Makouta, Vilhena
Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor