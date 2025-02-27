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İran derbisinde Serdar Dursun krizi! Arkadaşları izin vermedi

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig’in 21. haftasında Esteghlal’i 2-1 mağlup etti. Azadi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip galibiyete uzandı.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 21:34 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 21:34
İran derbisinde Serdar Dursun krizi! Arkadaşları izin vermedi

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Maçta dikkat çeken anlardan biri, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. 45+3'te Persepolis penaltı kazandı ve Serdar Dursun topun başına geçti. Ancak kaleci Seyed Hosseini, penaltı vuruşunu kurtardı. Hakem, kalecinin vuruş sırasında kale çizgisini ihlal ettiğini belirleyerek penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Serdar Dursun tekrar atışı kullanmak istese de takım arkadaşları buna izin vermedi. 45+4'te Hossein Kanaani penaltıyı gole çevirerek Persepolis'i öne geçirdi.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ikinci golü 71. dakikada Ali Alipour'dan geldi. Esteghlal'in tek golü ise 55. dakikada Alireza Koushki'den geldi. Öte yandan maça ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, 80. dakikada yerini Isa Ale Kasir'e bıraktı. Bu galibiyetle Persepolis, zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

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