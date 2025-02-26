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Çorum FK - Boluspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nun son maçları başlıyor. İlk mücadelede Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geliyor. İki takımın puansız olması nedeniyle çeyrek finale yükselme şansının bulunmadığı karşılaşmada tek hedef galibiyetle veda etmek. Çorum FK - Boluspor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 14:52 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 14:52
Çorum FK - Boluspor | CANLI

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çorum FK ile Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak turnuvaya puanla nokta koyabilmek.

    CANLI TAKİP

    Çorum FK - Boluspor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    ÇORUM FK - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    ÇORUM FK:

    BOLUSPOR:

    Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

    26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
    20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
    20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor

    27 ŞUBAT PERŞEMBE

    16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
    16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
    16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
    19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
    19.00 | Galatasaray - Konyaspor