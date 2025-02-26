Çorum FK - Boluspor | CANLI

Çorum FK ile Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak turnuvaya puanla nokta koyabilmek.
Çorum FK ile Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak turnuvaya puanla nokta koyabilmek.
ÇORUM FK - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ÇORUM FK:
BOLUSPOR:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor