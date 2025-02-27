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Galatasaray 0-0 Konyaspor maç sonucu (ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım da çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 21:20
Galatasaray 0-0 Konyaspor maç sonucu ÖZET

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda heyecan sona erdi. Galatasaray, grubun üçüncü maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile aynı puana ve averaja sahip olmasına rağmen daha az kart görmesi nedeniyle Fair Play puanıyla tur atladı. Konyaspor ise 7 puanla grup lideri olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GALATASARAY 0-0 KONYASPOR | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray ile Konyaspor golsüz berabere kaldı. İlk yarıda iki takım da net fırsatlar yakalayamazken, devreye 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 7 puanla grubunu lider tamamladı. Galatasaray ise Başakşehir ile aynı puana sahip olmasına rağmen Fair Play puanı sayesinde çeyrek finale yükseldi.

📌 MAÇTAN DAKİKALAR

🕐 1. Dakika
Maç başladı! Galatasaray 0-0 Konyaspor

🟨 14. Dakika
Konyaspor'da Tunahan, Kerem'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

🥅 16. Dakika
Konyaspor kalecisi Deniz, Galatasaray atağında Yusuf'un şutunda gole izin vermedi.

🟨 29. Dakika
Galatasaray'da Yunus, Yasir'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

❌ 37. Dakika
Mertens'in golü geçersiz sayıldı! Kaleciden dönen topu filelere gönderen Mertens, hakem tarafından faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal edildi.

⏸️ 45+3. Dakika
İlk yarı sona erdi! Galatasaray 0-0 Konyaspor

▶️ 46. Dakika
İkinci yarı başladı!

🟨 60. Dakika
Galatasaray'da Yusuf, Boranijasevic'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

😱 62. Dakika
Konyaspor atağında Umut, ceza sahasına yapılan ortaya kafayı vurdu fakat top üstten auta gitti.

🔄 63. Dakika
Galatasaray'da Victor Osimhen, Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

🔄 79. Dakika
Galatasaray'da üç değişiklik birden! Kerem, Berkan ve Mertens oyundan çıktı; Eyüp Aydın, Frankowski ve Barış Alper oyuna girdi.

➕ 90. Dakika
Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

⏹️ 90+6. Dakika
Maç sona erdi! Galatasaray 0-0 Konyaspor

📢 Konyaspor 7 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.
📢 Galatasaray, fair play puanıyla çeyrek final biletini kaptı!

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