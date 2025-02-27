Galatasaray 0-0 Konyaspor maç sonucu (ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda heyecan sona erdi. Galatasaray, grubun üçüncü maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile aynı puana ve averaja sahip olmasına rağmen daha az kart görmesi nedeniyle Fair Play puanıyla tur atladı. Konyaspor ise 7 puanla grup lideri olarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Fotoğraflar: AA
GALATASARAY 0-0 KONYASPOR | MAÇ ÖZETİ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray ile Konyaspor golsüz berabere kaldı. İlk yarıda iki takım da net fırsatlar yakalayamazken, devreye 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 7 puanla grubunu lider tamamladı. Galatasaray ise Başakşehir ile aynı puana sahip olmasına rağmen Fair Play puanı sayesinde çeyrek finale yükseldi.
📌 MAÇTAN DAKİKALAR
🕐 1. Dakika
Maç başladı! Galatasaray 0-0 Konyaspor
🟨 14. Dakika
Konyaspor'da Tunahan, Kerem'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
🥅 16. Dakika
Konyaspor kalecisi Deniz, Galatasaray atağında Yusuf'un şutunda gole izin vermedi.
🟨 29. Dakika
Galatasaray'da Yunus, Yasir'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
❌ 37. Dakika
Mertens'in golü geçersiz sayıldı! Kaleciden dönen topu filelere gönderen Mertens, hakem tarafından faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal edildi.
⏸️ 45+3. Dakika
İlk yarı sona erdi! Galatasaray 0-0 Konyaspor
▶️ 46. Dakika
İkinci yarı başladı!