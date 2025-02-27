Galatasaray 0-0 Konyaspor maç sonucu (ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda heyecan sona erdi. Galatasaray , grubun üçüncü maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile aynı puana ve averaja sahip olmasına rağmen daha az kart görmesi nedeniyle Fair Play puanıyla tur atladı. Konyaspor ise 7 puanla grup lideri olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

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GALATASARAY 0-0 KONYASPOR | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray ile Konyaspor golsüz berabere kaldı. İlk yarıda iki takım da net fırsatlar yakalayamazken, devreye 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 7 puanla grubunu lider tamamladı. Galatasaray ise Başakşehir ile aynı puana sahip olmasına rağmen Fair Play puanı sayesinde çeyrek finale yükseldi.