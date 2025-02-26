Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! Sürpriz hareket

Galatasaray'a imza attığı günden bu yana İtalya'ya döneceği gün iple çekilen Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Golcü futbolcunun gösterdiği performans sonrası birçok takım devrede.
Galatasaray'a imza attığı günden bu yana İtalya'ya döneceği gün iple çekilen Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Golcü futbolcunun gösterdiği performans sonrası birçok takım devrede.
"ANIN TADINI ÇIKARIYORUM"
Fenerbahçe maçından sona açıklama yapan 26 yaşındaki forvet, Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya; "Birkaç ay öncesine kadar kimse benim Galatasaray'a gelip oynayacağımı düşünmezdi ve çoğu kişi Ocak ayında ayrılacağımı düşünüyordu. Bana gelince, anı yaşıyorum. Yaz aylarında ne olur bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ki bu taraftara aşığım, bu kulübü, başkanı, ekibi seviyorum, Galatasaray'la bağlantılı olan herkesi seviyorum. Benim için burada olmak gerçekten bir ayrıcalık ve burada bu deneyimin tadını çıkarıyorum." yanıtını vermişti.
DEVLER KAPIDA
Sarı kırmızılı ekibin yıldız golcüsü için uzun süredir dünyanın devleri sırada. Manchester United'dan Juventus'a, Arsenal'den Milan'a kadar pek çok takımın adı geçti. Kırmızı siyahlı Milano temsilcisi Gimenez'i alarak golcü sorunnu çözdü. Ancak hem Ada hem de Çizme'den ilgi bitmek bilmiyor.
JUVENTUS EN CİDDİ TALİP
Serie A devi Juventus, Victor Osimhen için en ciddi alıcı olarak adını en üst sıraya yazdırdı. Torino temsilcisi, Vlahovic ile yollarını ayırdıktan sonra Osimhen için teklifte bulunacak.
Ancak burada flaş bi karr çıktı.
NAPOLI ROTASINI BELİRLEDİ
İtalyan medyasının haberine göre Osimhen'in kulübü Napoli ise satış konusunda oldukça katı. İtalya içerisinde bir takıma vermek istemediği oyuncusu için İngiltere ve hatta Suudi Arabistan takımlarını önde tutuyor.
Ancak serbest kalma bedeli ödenmesi halinde herhangi bir zorluk çıkarılamayacak.