Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! Sürpriz hareket

Ancak burada flaş bi karr çıktı.

Serie A devi Juventus, Victor Osimhen için en ciddi alıcı olarak adını en üst sıraya yazdırdı. Torino temsilcisi, Vlahovic ile yollarını ayırdıktan sonra Osimhen için teklifte bulunacak.

Victor Osimhen Galatasaray'ın en golcü ismi oldu (AA)

Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde Mert Hakan Yandaş ile tartıştı (AA)

NAPOLI ROTASINI BELİRLEDİ

İtalyan medyasının haberine göre Osimhen'in kulübü Napoli ise satış konusunda oldukça katı. İtalya içerisinde bir takıma vermek istemediği oyuncusu için İngiltere ve hatta Suudi Arabistan takımlarını önde tutuyor.

Ancak serbest kalma bedeli ödenmesi halinde herhangi bir zorluk çıkarılamayacak.