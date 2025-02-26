Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev

Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programını hazırlayan gazeteci Manuel Bartolome Carreno, Ancelotti'nin Arda Güler hakkındaki sözlerinin "alışılmışın dışında" olduğuna dikkat çekti. Carreno, "Ancelotti, Arda'nın kendisine yardım etmeyen bazı insanlarla çok fazla zaman geçirdiğini söylüyor. Bu, Arda ve çevresine doğrudan bir mesajdır. Ya anlarlar ya da anlamak zorunda kalırlar." dedi.

Dani Garrido ise Arda Güler'in A Milli Takım ile Avrupa Kupası'nda gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Arkasında tüm ülkenin desteği var, ancak mevcut durumda Real Madrid'in hücum bölgesinde forma giymesi zor. Ancelotti'nin anlatmak istediği de bu." ifadelerini kullandı.