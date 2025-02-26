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Carlo Ancelotti'nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 25 Şubat'taki basın toplantısında Arda Güler hakkındaki sorulara yanıt verdi. Ancelotti'nin, "Arda vakası diye bir şey yok ama diğer insanlarla çok fazla vakit geçiriyor ve onların da benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum." açıklaması, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 18:32
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev

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Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programını hazırlayan gazeteci Manuel Bartolome Carreno, Ancelotti'nin Arda Güler hakkındaki sözlerinin "alışılmışın dışında" olduğuna dikkat çekti. Carreno, "Ancelotti, Arda'nın kendisine yardım etmeyen bazı insanlarla çok fazla zaman geçirdiğini söylüyor. Bu, Arda ve çevresine doğrudan bir mesajdır. Ya anlarlar ya da anlamak zorunda kalırlar." dedi.

Dani Garrido ise Arda Güler'in A Milli Takım ile Avrupa Kupası'nda gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Arkasında tüm ülkenin desteği var, ancak mevcut durumda Real Madrid'in hücum bölgesinde forma giymesi zor. Ancelotti'nin anlatmak istediği de bu." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti (EPA)Carlo Ancelotti (EPA)

"ANCELOTTI'DEN YENİ BİR DERS"

Marca gazetesi, Ancelotti'nin sözlerini "Ancelotti'den yeni bir ders" başlığıyla duyurarak, İtalyan teknik adamın Arda Güler ve Endrick hakkındaki değerlendirmelerini öne çıkardı. Gazete, "Gençler kendiliğinden tecrübe kazanamaz. Bunun için zaman gerekir." mesajını vurguladı.

Ancelotti'nin futbolculardan sabırlı olmalarını beklediğini ve şu an Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulübünde forma giymenin ciddi bir rekabet gerektirdiğini ifade ettiğini belirtti.

Carlo Ancelotti (EPA)Carlo Ancelotti (EPA)

"ANLAMIYORLARSA ANLAMALILAR"

AS gazetesi, Ancelotti'nin "ahlaki bir tonla" konuştuğunu ve "Anlamıyorlarsa anlamalılar." sözleriyle Arda Güler ve Endrick'e açık bir mesaj verdiğini yazdı.

Ancelotti, basın toplantısında, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadaryla bir (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." diyerek Arda Güler hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Carlo Ancelotti (AA)Carlo Ancelotti (AA)

"ARDA FARKLI KİŞİLERLE DAHA FAZLA BERABER"

Ancelotti ayrıca, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum." dedi. Teknik adam, "Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." şeklinde konuştu.

Carlo Ancelotti (AA)Carlo Ancelotti (AA)

SONUÇ: ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD'DEKİ GELECEĞİ

Ancelotti'nin açıklamaları, Arda Güler'in Real Madrid'deki gelecek planlarıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Genç yıldızın takımdaki rekabete uyum sağlayıp sağlamayacağı ve kendini geliştirerek daha fazla forma şansı bulup bulamayacağı merakla bekleniyor. Ancelotti'nin mesajları, Arda'nın geleceğine dair kritik bir dönemin işareti olabilir.

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