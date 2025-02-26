Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev

Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programını hazırlayan gazeteci Manuel Bartolome Carreno, Ancelotti'nin Arda Güler hakkındaki sözlerinin "alışılmışın dışında" olduğuna dikkat çekti. Carreno, "Ancelotti, Arda'nın kendisine yardım etmeyen bazı insanlarla çok fazla zaman geçirdiğini söylüyor. Bu, Arda ve çevresine doğrudan bir mesajdır. Ya anlarlar ya da anlamak zorunda kalırlar." dedi.
Dani Garrido ise Arda Güler'in A Milli Takım ile Avrupa Kupası'nda gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Arkasında tüm ülkenin desteği var, ancak mevcut durumda Real Madrid'in hücum bölgesinde forma giymesi zor. Ancelotti'nin anlatmak istediği de bu." ifadelerini kullandı.
Carlo Ancelotti (EPA)
"ANCELOTTI'DEN YENİ BİR DERS"
Marca gazetesi, Ancelotti'nin sözlerini "Ancelotti'den yeni bir ders" başlığıyla duyurarak, İtalyan teknik adamın Arda Güler ve Endrick hakkındaki değerlendirmelerini öne çıkardı. Gazete, "Gençler kendiliğinden tecrübe kazanamaz. Bunun için zaman gerekir." mesajını vurguladı.
Ancelotti'nin futbolculardan sabırlı olmalarını beklediğini ve şu an Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulübünde forma giymenin ciddi bir rekabet gerektirdiğini ifade ettiğini belirtti.
Carlo Ancelotti (EPA)
"ANLAMIYORLARSA ANLAMALILAR"
AS gazetesi, Ancelotti'nin "ahlaki bir tonla" konuştuğunu ve "Anlamıyorlarsa anlamalılar." sözleriyle Arda Güler ve Endrick'e açık bir mesaj verdiğini yazdı.
Ancelotti, basın toplantısında, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadaryla bir (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." diyerek Arda Güler hakkında çıkan haberleri yalanladı.