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TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı!

Evren Turhan ve Oktay Derelioğlu, "Galatasaray eğer böyle bir avantajı yakalamışsa buradan şampiyonluğu vermez" ifadesini kullandı. İlker Yağcıoğlu ise "5 haftada 4 deplasmana gidecek olan Galatasaray bu seriyi kazasız atlatırsa şampiyon olur" yorumunu yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
TAKVİM’in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı!

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    Uzun süredir merakla beklenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kalınca gözler kalan 13 haftaya çevrildi. Ezeli rakibinin 6 puan önünde bulunan ve ikili averaj avantajını da elinde bulunduran Cimbom net bir şekilde avantajlı durumda. Futbol otoriteleri hem iki takımın fikstürünü hem de şampiyonluk yarışındaki dengeleri değerlendirdi:

    TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    5'TE 5 YAPARSA BİTER
    6 puan artı ikili averaj tabii ki Galatasaray'a avantaj sağlıyor. Açıkçası Lemina'nın gelmesi Galatasaray'a güç katmış gibi görünüyor. Fikstür avantajı olarak baktığımızda Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla fikstürü daha zor. Önemli deplasman maçları var ama sonuçta kendi işini kendi halledecek. Önümüzdeki 5 haftada 4 deplasmana gidecek Galatasaray bu seriyi kazasız atlatırsa şampiyon olur. Olası puan kaybında ise yarış son haftaya kadar devam eder. (İLKER YAĞCIOĞLU)

    TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    GALATASARAY BIRAKMAZ
    G.Saray çok büyük bir avantaj elde etti. Belki çok iyi bir oyun yoktu ama 6 puanlık fark devam ediyor. Son yıllara baktığımızda Galatasaray'ın bu avantajla şampiyonluk verdiğini görmedim. Fikstür avantajı Fenerbahçe'de gibi gözükse de bunun bir algı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray zaten kimseye yenilmedi. Galatasaray bence çıkışa geçecektir. Galatasaray'ın şampiyonluğu bu saatten sonra bırakacağını düşünmüyorum.
    (EVREN TURHAN)

    TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MOURINHO YÜZ KARASI!
    Mourınho aldığı beraberlikle şampiyonluk şansını kaybetti. Maçtan sonra söyledikleri inanılmaz! Sanırsın ki kendisi çok iyi oynattı takımını. 6 puan geride olan Mourinho, utanması gereken açıklamalar yaptı. Yüz karası bir adam Mourinho. Sanki Fenerbahçe 6 puan önde. Milleti aptal yerine koyuyor. Galatasaray oynaması gereken oyunu oynadı. 6 puan önde olan bir takım. Farkı 7 puana çıkarttı. Buradan şampiyonluğu asla vermezler.
    (OKTAY DERELİOĞLU)

    TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)TAKVİM'in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL!
    Bı̇r zamanlar futbol sahada oynanırdı. Ama çok uzun süredir oyunu değil hakem kararlarını ve masa başı oyunlarını konuşuyoruz. Mesela Galatasaray'ın evinde tek bir korner kullanamadığını söyleyemiyoruz. Fenerbahçe'nin kesin kazanması gereken maça doğru 11 ile mi çıktığının cevabını arayamıyoruz. Şimdi "Şampiyon kim olacak?" sorusunun cevabını istiyorlar! Oyunun değil saha dışındaki olayların tartışıldığı bir iklimde şampiyonun kim olduğu da önemli değildir!
    (ULAŞ ÖZDEMİR)

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