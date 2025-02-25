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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu, son maçlarla bitiyor. İlk iki maçını kazanan Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi sonrasında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken siyah beyazlılar adını çeyrek finale yazdırmak amacında. A SPOR'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:59
Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlı ekip, Sivasspor ve Kırklarelispor'u mağlup ederek 6 puanla zirveye yerleşmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri bu maçtan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    CANLI YAYIN

    A SPOR'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    Milot Rashica (AA)Milot Rashica (AA)

    ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

    ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Svensson, Amir, Gedson, Rafa, Arroyo, Mario, Semih

    Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

    26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    15.00 | Çorum FK - Boluspor
    20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
    20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
    20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor

    27 ŞUBAT PERŞEMBE

    16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
    16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
    16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
    19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
    19.00 | Galatasaray - Konyaspor

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