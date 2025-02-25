Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlı ekip, Sivasspor ve Kırklarelispor'u mağlup ederek 6 puanla zirveye yerleşmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri bu maçtan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

A SPOR'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.