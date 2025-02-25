Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlı ekip, Sivasspor ve Kırklarelispor'u mağlup ederek 6 puanla zirveye yerleşmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri bu maçtan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
CANLI YAYIN
A SPOR'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Milot Rashica (AA)
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio
BEŞİKTAŞ: Ersin, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Svensson, Amir, Gedson, Rafa, Arroyo, Mario, Semih
Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 | Çorum FK - Boluspor
20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor