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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun son maçları oynanıyor. İlk iki maçından 4 puan çıkaran Trabzonspor, 3 puanlı Çaykur Rizespor'u evinde ağırlıyor. Bordo mavililer kazanarak yoluna devam etmek ve adını son 8 takım arasına yazdırıp ev sahibi olma avantajını yakalamak amacında. Fırtına'nın ilk 11'i de belli oldu. A Spor'dan yayınlanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 19:23
Trabzonspor’un Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında kozlarını paylaşıyor. Papara Park'taki mücadelede Fırtına kazanmak ve çeyrek finale yükselmek istiyor.

Son maçında Gaziantep FK'yı 3-2 deviren Karadeniz temsilcisinin bu sezon tek hedefi olarak kalan kupadaki amacı şampiyonluğa ulaşmak.

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CANLI YAYIN

A Spor'dan yayınlanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Edin Vişça (Takvim Foto Arşiv)Edin Vişça (Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan - Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa - Mendy, Lundstram - Zubkov, Vişça, Sikan - Banza

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic-Taha, Samet, Mocsi, Mithat - Buljubasic, Berkay - Ghezzal, Abdülkadir, Akintola - Sowe

Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

27 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor