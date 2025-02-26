Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında kozlarını paylaşıyor. Papara Park'taki mücadelede Fırtına kazanmak ve çeyrek finale yükselmek istiyor.
Son maçında Gaziantep FK'yı 3-2 deviren Karadeniz temsilcisinin bu sezon tek hedefi olarak kalan kupadaki amacı şampiyonluğa ulaşmak.
CANLI YAYIN
A Spor'dan yayınlanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Edin Vişça (Takvim Foto Arşiv)
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan - Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa - Mendy, Lundstram - Zubkov, Vişça, Sikan - Banza
ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic-Taha, Samet, Mocsi, Mithat - Buljubasic, Berkay - Ghezzal, Abdülkadir, Akintola - Sowe
Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor